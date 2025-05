tor mikkel wara

– Da jeg var på Stortinget sist, ba næringslivet om skattelette og deregulering. Nå ber næringslivet om skattelette og subsidier. Problemet er at hvis du ber om skattelette og subsidier, får du bare subsidier. For det er alltid lettere å gi subsidier enn skattelette, sier Wara til Dagens Næringsliv.

Wara mener subsidier har ført til feil insentivstruktur og utflytting, særlig blant gründere.

– Når næringslivet bare fikk subsidier, flyttet flere til Sveits fordi skattenivået ble uutholdelig, spesielt for gründere. Noen får vi aldri tilbake.

Han viser til Jens Stoltenbergs advarsel mot subsidiering av enkeltnæringer og mener Norge har mistet kalkulatoren i miljøpolitikken.

– Det grønne skiftet har skapt et subsidiemonster, som Stoltenberg advarte mot. Det kan ta mange år å venne næringslivet av med subsidier. Men samtidig er jeg sikker på at det kommer til å skje. For hele ideen med et næringsliv er at det skal skape verdier, ikke forbruke verdier.

Wara sier han mener løsningen er å fjerne formuesskatten helt, slik at det blir vanskelig å gjeninnføre den.

– Vi må fjerne hele formuesskatten på 30 milliarder. Det kan vi lett gjøre uten å kutte i velferden til folk. Vi kan heller kutte i subsidiene.

