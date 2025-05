Imidlertid er det ikke klart om israelske ledere har fattet noen endelig beslutning, påpeker kildene overfor CNN.

Men «sjansen for et israelsk angrep mot et iransk atomanlegg har økt betraktelig de siste månedene, sier en kilde.

Skulle et slikt angrep bli gjennomført, vil det medføre brudd med president Donald Trumps linje etter at Washington har innledet forhandlinger med Iran om landets atomprogram.

Tjenestemennene sier til CNN at det er dyp uenighet innad i Trump-administrasjonen om sannsynligheten for at Israel til slutt kan komme til å gjennomføre noe angrep. Til slutt vil det hele avhenge av hvordan Israel mener forhandlingene med USA går, forteller kildene.

Avviser Gaza-press

Samtidig avviser Israel EUs forsøk på å legge press på landet etter den opptrappede Gaza-offensiven. EU varsler revurdering av unionens samarbeidsavtale med Israel.

– Vi avviser fullstendig retningen som er tatt i uttalelsen, og som gjenspeiler en total misforståelse av den komplekse virkeligheten som Israel står overfor, sier det israelske utenriksdepartementets talsmann Oren Marmorstein.

Den eksisterende avtalen omhandler EUs politiske og økonomiske bånd til Israel. I en uttalelse tirsdag sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas at avtalen skal gjennomgås på grunn av det hun kalte den katastrofale situasjonen i Gaza.

– Situasjonen i Gaza er katastrofal. Hjelpen Israel har tillatt å slippe inn, er selvsagt velkommen, men det er bare en dråpe i havet. Hjelpen må strømme inn umiddelbart, uten hindringer og i stort omfang, for det er dette som trengs, sa Kallas.

Etter forslag fra Nederland skal gjennomgangen dreie seg om hvorvidt Israel overholder menneskerettighetsklausulen i avtalen. Ifølge EU-diplomater stiller 17 av unionens 27 medlemsland seg bak en slik gjennomgang.

Israel har begrunnet den militære offensiven med at det er nødvendig å ødelegge Hamas, som 7. oktober 2023 gikk til angrep mot Israel. Rundt 1.200 ble drept i angrepet, flertallet sivile, og over 250 bortført til Gazastripen.

Rubio forventer mer nødhjelp

Videre uttrykker USAs utenriksminister Marco Rubio håp om at Israel vil øke mengden nødhjelp som slippes inn i Gaza.

– Vi forventer at disse leveransene vil øke de neste dagene og ukene. Det er viktig at dette skjer, sa Rubio under en høring i Senatet tirsdag.

FN fikk denne uken tillatelse til å sende nesten hundre lastebiler med nødhjelp inn i Gaza, hvor eksperter har advart om fare for hungersnød som følge av den israelske blokaden.

Rubio svarte på spørsmål fra demokraten Dick Durbin som mente at mengden nødhjelp var altfor liten.

– Jeg forstår ditt poeng om at mengden ikke er tilstrekkelig, men vi var glade for å se at beslutningen ble tatt, sa Rubio.

Durbin pekte på kritikk mot Israel fra Storbritannia, som har suspendert frihandelsforhandlinger og innkalt Israels ambassadør, samt Canada og Frankrike.

(©NTB)