– Dette er et mål Høyre nå slutter seg til, slår par­ti­ets ener­gi­po­li­tiske tals­person Bård Ludvig Thorheim fast i et inter­vju med Mor­gen­bla­det.

Thorheim understreker at Høyre ønsker mer fornybarsatsing og kostnadseffektive klimatiltak.

– Det finnes ingen klimatiltak som konkurrerer mot elektrifisering. I dag står det nesten 300 bedrifter i kø for nettkapasitet. Vi ønsker blant annet en reform av konsesjonssystemet for kraft og nett, med mål om å halvere saksbehandlingstiden, sier Thorheim.

KRITISK: Marius Arion Nilsen (Frp). Foto: NTB

Et forlik som inklu­de­rer både Ap og Høyre vil legge førin­ger for kli­ma­po­li­tik­ken frem­over i tid, uav­hen­gig av hvem som sitter med regje­rings­makten.

Regjeringens klimamål har fått skarp kritikk fra Frp, som mener målet er «totalt frakoblet fra virkeligheten», mens Sp omtaler målet som «ambisiøst».

– Frp synes det er dypt urovekkende å se at Høyre støtter oppunder regjeringens høye klimamål på 70–75 prosent for 2035. Norge har i dag kuttet 9 prosent og er milevis unna målet for 2030, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen, som er fraksjonsleder energi- og miljøkomiteen.

– Norge har allerede tilnærmet 100 prosent ren fornybar kraftproduksjon, og det å sette verdens nest høyeste klimamål er uklokt, og vil koste ekstremt mye, skriver Nilsen i en epost til NTB.

