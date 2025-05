Rubio sier at Russlands president Vladimir Putin og landets utenriksminister Sergej Lavrov har antydet at de kan komme med et slikt utkast «kanskje i løpet av noen dager, forhåpentligvis kanskje denne uken».

Russlands utkast til våpenhvile skal danne grunnlag for detaljerte forhandlinger, legger Rubio til. Han sier at en russisk skisse kommer til å «fortelle oss mye om deres sanne hensikter».

HAR FORVENTNINGER: USAs utenriksminister Marco Rubio. Foto: NTB

– Hvis det er et avtaleutkast som er realistisk og som man kan jobbe videre med, så er det én ting. Hvis det stiller krav som vi vet er urealistiske, tror jeg det vil være avslørende, sier Rubio.

USAs president Donald Trump snakket mandag med Putin på telefon. Trump snakket også med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. De to telefonsamtalene fant sted etter at russiske og ukrainske utsendinger møttes i Istanbul fredag i forrige uke til de første direkte samtalene etter tre år med krig. Etter samtalen med Trump sa Putin at han er klar til å skissere et mulig veikart.

Tirsdag sa Italias statsminister Giorgia Meloni at pave Leo er villig til å være vertskap for nye samtaler mellom de to partene, i Vatikanet.

–Et kraftig budskap

Samtidig hevder Canada at Ukrainas deltakelse på G7-landenes finansministermøte i landet er et kraftig budskap til verden om at verdens rikeste land støtter Ukraina.

AVHOLDER G7-MØTE: Canada og finansminister Francois-Philippe Champagne. Foto: NTB

Canadas finansminister François-Philippe Champagne sier i forkant av møtets start i Banff at målet er å stille Russland til ansvar. Gjenoppbygging av Ukraina blir også samtaletema, forteller han.

Videre skal G7s finansministre i løpet av de neste to dagene diskutere bekymringer knyttet til verdensøkonomien.

G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

