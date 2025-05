– EU må legge bort sin dobbeltmoral når det gjelder økonomiske bånd og handelsrelasjoner til Russland, sier talsperson Mao Ning i det kinesiske utenriksdepartementet.

Hun legger til at de fleste land i Europa, og også USA, fortsetter å drive handel med Russland. Videre heter det at Kina vil innføre alle nødvendige tiltak for å beskytte sine rettigheter og interesser.

Kina har fremstilt seg som nøytrale i konflikten, tross kritikk fra vestlige regjeringer om at de nære båndene til Russland har gitt russerne viktig økonomisk og diplomatisk hjelp.