Den tidligere finansministeren utfordret sin arvtaker i spørsmålet om å kutte momsen på mat for å hjelpe folk med dårlig råd under spørretimen i Stortinget onsdag. Senterpartiet vil bruke 9 milliarder kroner på å kutte momsen på mat fra 15 til 10 prosent.

– Hvis man har 9 milliarder kroner ekstra, så må man tenke om det er riktig bruk av pengene, svarte Stoltenberg.

Stoltenberg var motvillig til å ta en diskusjon med Vedum for åpen scene i Stortingssalen om et kutt som kunne bli tema under de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringen og Senterpartiet.

Vedum ga seg imidlertid ikke og utfordret Stoltenberg på om han ikke trodde redusert merverdiavgiften på mat kunne bidra til å lette folk økonomi.

– Det er en fare for at noe av det kommer i lomma til matkjedene, svarte Stoltenberg.

Han la til at rike mennesker dessuten kjøper dyrere mat enn folk med dårligere økonomi og at et kutt i momsen derfor var lite treffsikkert og ville føre til en skjev fordeling. Regjeringen mener det finnes bedre måter å bruke 9 milliarder kroner på enn å kutte momsen på mat for alle.

– Generelt så er det slik at denne regjeringen, også da den hadde to partier, ikke prioriterte å bruke mange milliarder kroner på lavere matmoms, sa Stoltenberg.