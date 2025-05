Pengestrømmen til partiene

Noen av arvingene til bilfirmaet Møller, legeekteparet Stein og Reidun Førde, har, ifølge DN, gitt Arbeiderpartiet en gave på 1 million kroner. «Fordi vi har tenkt at et godt samfunn, med små forskjeller og en sterk velferdsstat, det er et knapphetsgode i fremtiden».

Det er intet å si på dette, og ekteparet forteller at de er inspirert av milliardæren Trond Mohn, som stadig vekk gir penger til Arbeiderpartiet.

De legger også vekt på at «folk støtter de borgerlige partiene av egeninteresse», mens pengene til sosialdemokratene eller sosialistene er noe mer.

I deler av pressen har det vært laget regnestykker som skal vise hvor mye skatt de rike sparer for gaven til Høyre eller Venstre. Underforstått at gavene bidrar til lavere skatt ved et regjeringsskifte.

Det er mer propaganda enn politikk. Da har de ikke helt forstått Hilde Midthjell, som er romslig med formuen hun selv har skapt («blå i hodet og rød i hjertet og ganske grønn ellers»).

Eller Christen Sveaas, som sier at «mitt selskap AS Holding gir bidrag til Venstre da jeg mener Norge og norsk næringsliv er vesentlig bedre tjent med en borgerlig regjering enn med dagens sosialistregjering. Vinner de igjen, må de sannsynligvis støtte seg på kommunistene i partiet Rødt for å få flertall. Da blir det nok månelyst her i landet».

Sveaas har altså et samfunnssyn bak sine milliongaver, og det er grovt å fremstille det slik at han kjøper seg skattelettelser for gavene.

Også Christian Ringnes gir nå romslig til Venstre for å få en ny regjering. Og storkapitalisten Stein Erik Hagen, som har plassert det meste av formuen utenfor landets grenser, altså uten skatt, lar det regne milliongaver over alle de borgerlige partiene. Uten at gevinsten nødvendigvis er skattekutt.

Helt annerledes, og i en annen kategori, er LO og resten av fagbevegelsens støtte på rundt 30 millioner kroner til Arbeiderpartiet. Her kan vi virkelig snakke om kjøp av politiske tjenester.

LO-ledelsen møter regelmessig med Ap-ledelsen og LO sitter ved bordet i Sentralstyret i Ap.

Mange vil karakterisere dette som åpen eller fordekt korrupsjon. Det er derfor viktigere å se på hva LO bruker pengene på, og hvilke politikkarenaer de er på, enn å følge Sveaas, Ringnes og Hagen.

Vi ser at de satser på Venstre nå.