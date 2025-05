– Det er jo vante ord i forkant av en budsjettforhandling. Heldigvis er jeg optimistisk av natur. Disse tre partiene har mer til felles enn det som skiller oss. Og en veldig viktig felles motivasjon for oss er at ingen av oss ønsker et regjeringsskifte til høsten, sier finanspolitisk talsperson Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til NTB.

Siden statsbudsjettet ble lagt fram i fjor, har Senterpartiet gått ut av regjeringen.

Selv om det var partileder Trygve Slagsvold Vedum som hadde hånden på rattet da det opprinnelige budsjettet ble lagt fram, varsler forhandlingsleder Geir Pollestad harde tak når Sp nå skal møte Ap til forhandlinger om den reviderte versjonen.

– Vi har ikke noen tanke om å påvirke revidert budsjett mindre fordi vi har gått ut av regjering. Snarere tvert imot, sier han til NTB.

Mer omfordeling

Finansminister Jens Stoltenberg la torsdag forrige uke fram sitt første reviderte nasjonalbudsjett siden 1997. Etter påplussingen med 50 milliarder kroner til Ukraina er oljepengebruken opp i 542,4 milliarder, noe som er rekord.

Heller ikke SV kommer til å gi ved dørene i de forestående forhandlingene med Ap. Nyutnevnt talsmann for finans, Andreas Sjalg Unneland, sier at det blir viktig med omfordeling og å utvide velferden. Ferske tall fra Sifo viser at norske barnefamilier fremdeles sliter med dyrtiden og høye renter.

– Dette blir krevende forhandlinger, fordi det er krevende tider for folk. Det går godt i norsk økonomi, heldigvis, men det går ikke godt for alle. Én av fire barnefamilier kutter i utgifter og tar barna ut av fritidsaktiviteter fordi de teller på kronene, sier Unneland.

Frist 20. juni

Innen 13. juni må innstillingen for det reviderte budsjettet være klart for å legges fram i Stortinget. Senest 20. juni kan det bli vedtatt av politikerne før sommerferien. I god tid før dette må partiene møtes og bli enige.

– Det tar litt tid før vi er i gang med selve forhandlingene. Hvordan jeg legger opp løpet, skal jeg ha dialog med SV og Senterpartiet om. Direkte, ansikt til ansikt, og ikke gjennom mediene, sier Moflag til NTB.

Hun legger vekt på at det reviderte budsjettet allerede hviler på en enighet mellom SV, Sp og Ap fra før jul.