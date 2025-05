– Dette er en kjempemåling som understreker både det at hardt arbeid over tid gir resultater og at Oslos borgere er lei av retningen både byen og landet er på vei i, sier Velle.

KrF-katastrofe

NRK har delt tall fra den omfattende målingen med Vårt Land for valgkretsene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Det er der det gjelder som mest for KrF.

* Vest-Agder gir sjokktall: Nestleder Jorunn Gleditsch Lossius får ikke stortingsplass.

* Utfordrer Konservativt vinner terreng – og får «rekordoppslutning» i sør.

* I Hordaland redder KrF seg – og bidrar til å sende Sps Kjersti Toppe ut av Stortinget.

Toppe ryker ut

– En dårlig måling. Jeg mener fortsatt det er muligheter, for det er mange velgere i bevegelse og mange sitter på gjerdet. Jeg har ikke gitt opp, sier Kjersti Toppe (Sp) til Bergensavisen.

Skulle utfallet av målingen bli resultatet ved stortingsvalget 8. september, vil KrF stå uten noen fra dagens partiledelse på Stortinget.

I tillegg til Toppe ryker ytterligere profiler fra Hordaland ut av Stortinget hvis målingen blir valgresultatet, ifølge BA.

* Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er ute.

* Høyres Liv Kari Eskeland vil ikke få fornyet mandat.

Giske fornøyd

Førstekandidat Trond Giske for Ap i Sør-Trøndelag er selvsagt fornøyd med målingen, skriver Adresseavisen , men tror valget blir jevnt i år. Han er trolig sikret stortingsplass nærmest uansett utfall.

– Det er helt fifty/fifty om det blir Frp-Høyre-regjering eller en rødgrønn regjering. Vi er inne med fire fra Sør-Trøndelag nå og det kan jo avgjøre hele valget. Men det er små marginer, kanskje bare noen hundre stemmer fra eller til, sier Giske til avisen.

Han mener oppturen kommer av den utrygge sikkerhetssituasjonen, Stoltenbergs tilbakekomst og at Ap får profilert egen politikk etter at Sp gikk ut av regjeringen.

Tallene

På målingen får Ap 29,4 prosent (+3,1 prosentpoeng), SV 6,5 (-1,1), Sp 5,5 (-8), Rødt 5,4 (+0,7), MDG 3,1 (-0,8), Frp 20,6 (+9), H 18,4 (-2), V 4 (-0,6), KrF 3,5 (-0,3), Andre 3,6 (+0,5)

15.200 personer er spurt i den såkalte supermålingen , hvorav 800 i hvert valgdistrikt. Det er dermed blant de største målingene i valgkampen. I ordinære målinger blir rundt 1000 personer spurt.

Feilmarginene ligger mellom 0 og +/- 1 prosentpoeng.