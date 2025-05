Qatar Economic Forum har gått av stabelen i Doha denne uken, med Elon Musk som en av bidragsyterne.

Under et Bloomberg-intervju på sidelinjen av konferansen utfordres mannen som leder president Donald Trumps arbeid med å kutte i statsapparatet på sin uttalelse fra samme konferanse i 2022 om at det trengs regulering av kunstig intelligens (AI) for allmenhetens beste.

– Jeg har selvsagt ikke endret syn. Det jeg sier, er at det bør være noen dommere på banen – noen få. Men banen bør ikke være så full av dem at du ikke kan sparke ballen i noen retning uten å treffe en, svarer Musk.

– Sektorer som har eksistert lenge – som bilindustri, luftfart, mat og legemidler – er overregulert. Men nye felt, som AI, er underregulert. Faktisk finnes det ingen regulator i det hele tatt, legger han til.

Les også – De er på feil side av historien Elon Musk er innstilt på fem nye år som toppsjef for Tesla. I tillegg kommer han med ramsalt kritikk mot Tesla-demonstrantene. – De er på feil side av historien.

– Lover hoper seg opp

Musk karakteriserer det som sunn fornuft at også AI bør ha noen «dommere» som følger med på hva som skjer.

SAKSØKTE SPACEX: USAs tidligere president Joe Biden. Foto: Bloomberg

– Er hele banen full av dommere, ser det absurd ut. Men finnes ingen dommere i det hele tatt, vil ikke kampen bli så god, utdyper han overfor nyhetsbyrået.

Verdens rikeste hevder tilfanget av reguleringer er en naturlig konsekvens av en lengre periode med velstand.

– Har man hatt langvarig velstand uten eksistensielle kriger, finnes ingen «renselsesprosess» for unødvendige lover og reguleringer. Det som skjer hvert år er at flere lover og regler vedtas, fordi lovgivere vil lage nye lover og regulatorer vil regulere. Lovene og reglene hoper seg opp over tid helt til alt i praksis er ulovlig, fortsetter Musk.

Les også Trump fyrer løs: – Du er en skam I Trumps møte med den sørafrikanske presidenten ble han spurt om det luksuriøse flyet han hadde mottatt av kongefamilien i Qatar. Det fikk Trump til å miste besinnelsen.

Mener Tesla kan mangedoble seg DNB-forvalter Audun Wickstrand Iversen har allerede inngått veddemål om en dobling av Tesla-aksjen. Men du vil ikke tro kursmålene han setter i et Blue Sky-scenario innen fem år der selvkjøring og Teslas roboter er blitt en suksess.

– Trump-fly er som Frihetsgudinnen Qatars statsminister mener at flygaven til USAs president Donald Trump er «en normal ting mellom allierte», og forstår ikke anklagene om bestikkelser.

– Vi er dømt uansett

Han drar overfor Bloomberg frem et «virkelig absurd» eksempel, fra da Biden-administrasjonen saksøkte SpaceX for ikke å ansette asylsøkere i USA.

– Problemet er at det faktisk er ulovlig for SpaceX, i henhold til ITAR-regelverket (International Traffic in Arms Regulations), å ansette noen som ikke er fast bosatt i USA – ettersom man frykter at avansert raketteknologi kan havne i den ansattes hjemland om vedkommende ikke er fast bosatt, sier SpaceX-sjefen til nyhetsbyrået.

– Vi er altså i en situasjon der det er ulovlig ikke å ansette asylsøkere, samtidig som det også er ulovlig å ansette dem. Og Bidens justisdepartement valgte å gå til sak mot oss, til tross for at begge alternativer er ulovlige. Vi er dømt uansett hva vi gjør, konkluderer han.