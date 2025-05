Donasjonen ble ifølge Aftenposten gitt via Berges investeringsselskap Bergshagen invest. Donasjonen ble rapportert inn 19. mai, viser en oppdatering på Partifinansiering.no.

Berge bekrefter til Nettavisen at 1 million er det riktige beløpet.

FOR sto bak plakater på T-banen i Oslo fra 17. mai som har vekket oppsikt. Budskapet i kampanjen var kritisk til Norges støtte til Ukraina. Det var først uklart hvem som hadde betalt for plakatene, men partiet opplyste på NRKs Debatten denne uka at pengene kom fra Berge.

Berge har næringsvirksomhet i Russland, og han hevder blant annet at USA har ansvaret for krigen i Ukraina. Flere anklager ham for å spre russisk propaganda.

Han har varslet ytterligere støtte til partiet.