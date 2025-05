Bredt klimaforlik raknet på Stortinget – flere partier trakk seg

Samtalene har pågått i vår etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i vinter inviterte til et klimaforlik på Stortinget.

Men torsdag ble det klart at forsøket på å få et bredt forlik har strandet da seks partier trakk seg. MDG, Sp, SV, Rødt, Venstre og KrF er alle ute av samtalene.

Stortinget er i ferd med å behandle klimameldingen 2035 – der innstillingen skal være klar 3. juni.

– Sp advarer mot uoppnåelige mål

Flere anklager Ap for å ha vært lite lydhøre. Sp kaller det hele en skinnmanøver, der Ap ikke har kommet dem i møte på viktige saker. Avstanden er nå for stor, slår parlamentarisk leder Marit Arnstad fast.

– Senterpartiet vil ikke delta i en kostbar budrunde om å sette høyest tenkelige og uoppnåelige klimamål for Norge. Klimapolitikken må forankres i hverdagen til folk og næringsliv, sier Arnstad.

Klimapartier: Ambisjonsnivået altfor lavt

Mens Senterpartiet mener Ap har vært for lite lyttende og satt for høye mål i klimapolitikken, kommer kritikk med motsatt fortegn fra klimapartiene. De mener også at Ap har vært lite villige til å komme dem i møte, men mener målene er satt for lavt.

MDG bruker også ordet skinnprosess for å beskrive samtalene. Arbeiderpartiet har ikke kommet dem i møte på noe, ifølge Une Bastholm.

Den samme beskrivelsen har Venstre.

– Venstre går ut av forhandlingene om nye klimamål fordi Arbeiderpartiet ikke viser noen vilje til å heve det altfor lave ambisjonsnivået regjeringen har lagt seg på, sier miljøpolitisk talsperson Ola Elvestuen.