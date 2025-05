President Donald Trump fikk torsdag gjennom sine lovede skattekutt i Representantenes Hus, med minst mulig margin etter at to av hans egne – republikanerne Thomas Massie fra Kentucky og Warren Davidson fra Ohio – ga tommelen ned.

– Dette lovforslaget er en tikkende gjeldsbombe. Kongressen kan drive med morsom fantasimatematikk, men det gjør ikke obligasjonsinvestorene som sendte oss en beskjed denne uken, sa Massie i en tale.

Renten om 10-årige amerikanske statsobligasjoner har den siste uken steget fra 4,41 til 4,52 prosent, etter å ha vært oppe i over 4,60 prosent torsdag.

Hevder at Trump tar feil

Beskjeden er at skattekuttene – ifølge Trump-administrasjonen selv de største i amerikansk historie – vil gjøre vondt verre for statsfinansene. Analytikere ved Wharton Business School mener ifølge Financial Times at loven vil øke USAs gjeld fra 98 til 125 prosent av BNP over de neste ti årene.

STEMTE MOT: Republikaneren Thomas Massie fra Kentucky. Foto: Bloomberg

Kritikere hevder Trump-administrasjonen tar feil når den sier at skattekuttene vil stimulere økonomien så mye at de vil kompensere for økningen i budsjettunderskuddet.

Richard Clarida, tidligere styremedlem i Federal Reserve og nåværende Pimco-rådgiver, påpeker overfor avisen at Trumps tollsatser kan bidra til å dekke noe av gapet.

– Selv om vi bare får inn 10 prosent på alt, vil det fortsatt utgjøre rundt 2–300 milliarder dollar i året, sier han.

Nye USA-trusler mot EU

Financial Times understreker at usikkerheten rundt USAs handelspolitikk stadig er stor, og mange forhandlinger er uavklart. Eksempelvis med EU, som nå er gjenstand for nye trusler fra USA.

NYE TRUSLER: Mot EU og handelskommissær Maroš Šefčovič, som også er visepresident i EU-kommisjonen. Foto: Bloomberg

Kilder som kjenner til amerikanernes tankegang hevder overfor avisen at president Trumps forhandlere presser på for at EU skal kutte tollen på varer fra USA. Og dersom EU ikke viser fleksibilitet, risikerer unionen ytterligere 20 prosent i gjengjeldelsestoll.

USAs handelsrepresentant Jamieson Greer forbereder seg ifølge kildene nå på å meddele sin EU-motpart Maroš Šefčovič at en såkalt «explanatory note» som ble sendt fra Brussel ikke innfrir amerikanske forventninger.

Trump og hans administrasjon skal være skuffet over USA at EU ikke har tilbudt mer enn gjensidige tollkutt, og notatet inneholder heller ikke noe om at EU-forslaget om digitale skatter er et tema for diskusjon – slik USA har krevd.

– Kommer ikke noe sted

EU har presset på for å få på plass en felles avtalt rammetekst for handelsforhandlingene med USA, men kilder med kjennskap til diskusjonene hevder overfor Financial Times at partene står like langt fra hverandre som da den amerikanske presidenten annonserte en 90 dagers forhandlingsperiode.

– Å utveksle brev er egentlig ikke fremgang. Vi kommer ikke noe sted, sier en tredje tjenesteperson.

Greer og Šefčovič skal etter planen møtes i Paris i juni, og møtet ventes å bli en avgjørende test på om partene kan unngå at handelskonflikten eskalerer. USA står hardt på at Brussel må innføre tiltak som reduserer landets handelsunderskudd mot unionen fra 192 milliarder euro i 2024.