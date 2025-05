USA og Iran møtes til nye atomsamtaler

Oman er mekler i forhandlingene.

– Forhandlingene skal etter planen begynne klokka 13 i Roma, melder det statlige nyhetsbyrået IRNA fredag morgen. Videre heter det at en delegasjon ledet av utenriksminister Abbas Araghchi, allerede hadde forlatt Teheran og var på vei til Italia.

Fra iransk hold har det denne uka blitt sagt at samtalene vil bryte sammen om USA ikke legger bort kravet om at Iran skal stanse anrikingen av uran. USA hevder at anrikingen kan være en vei mot å utvikle atombomber, mens Iran hevder at landets atomprogram kun har sivile formål.

USAs president Donald Trump har truet Iran med angrep og alvorlige sanksjoner om de ikke går med på en ny avtale. Trump trakk i sin første presidentperiode USA ut av atomavtalen mellom Iran og en rekke land. Den la begrensninger på Irans atomprogram i bytte mot oppheving av internasjonale sanksjoner.

Trump gjeninnførte også omfattende sanksjoner mot Iran, som på sin side trappet opp anrikingen.

(NTB)