Bergstø med stikk mot Vedum: Prøver å tøffe seg for å vinne Frp-velgere

SV-lederen slo tilbake etter at Vedum denne uken garanterte for at Sp ikke vil regjere med SV etter valget.

– Jeg ser at Trygve Slagsvold Vedum er ute og rasler med 5,5 prosentsabelen sin og tror han kan peke ut hvem som skal og ikke skal sitte i regjering etter valget, sa Bergstø syrlig da hun talte til SVs landsstyre fredag.

Hun kom dermed med et stikk til Vedum og Sp, som denne uken fikk en oppslutning på 5,5 prosent på NRKs såkalte supermåling. I snitt ligger partiet på 5,7 prosent i mai, viser oversikten til Poll of polls.

Stengte døra for samarbeid

Vedum langet selv ut mot SV i et intervju med Nettavisen i begynnelsen av uken. Der sa han i klare ordelag at det var han som sørget for at SV ikke kom i regjering sist – altså under samtalene på Hurdal i 2021.

Da han ble utfordret på om han vil garantere at det ikke blir noe regjeringssamarbeid etter valget, svarte han:

– Vi kommer ikke til å gå i regjering med SV til høsten.

– Vedum forregner seg

Men den historiefortellingen vil Bergstø ha seg frabedt. Hun understreket at det er velgerne, ikke Vedum, som bestemmer.

– Jeg har forståelse for at Trygve gjerne vil tøffe seg for å vinne noen Frp-velgere, men her trur jeg han forregner seg. Folk flest er opptatt av saker ikke stollek, sa Bergstø.

Det som er viktig nå, er å holde høyresiden unna makta, understreker hun. Men hun fortsatte å pirke borti Vedum og Senterpartiets ønske om å distansere seg fra SV.

– Når du i fire år har valgt å ikke være med i vår kamp for småbrukerne, kystfiskerne, kraftpolitikken, ikke gjort noe for å bli kvitt helseforetakene, og til slutt måtte forlate regjeringa fordi du ikke evner å danne allianser i EU-spørsmålet, blir det litt komisk når du nå står der og peker ut hvem som skal få bestemme etter 8. september, sa hun.

