Hvem ville sagt nei til 450.000 i ekstrainntekt?

Når styreverv blir så attraktive at politikere finner det vanskelig å si nei, har vi åpnet døren for å kjøpe innflytelse, enten med intensjon eller gjennom at politikerne ubevisst endrer måten de vurderer saker.

Det er lett å kritisere Linda Hofstad Helleland (H) for å ta på seg godt betalte styreverv, men ville ikke du og jeg gjort det samme om vi var i hennes sko? Kanskje. Kanskje ikke. Uansett er det en vanskelig avgjørelse – å ofre så mye penger på idealismens alter krever stor styrke.

Det er en uheldig utvikling dersom våre politikere får tilbud om så lukrative verv at det blir vanskelig å si nei.

Vi vet fra omfattende forskning at mennesker ikke er nøytrale informasjonsbehandlere. Når vi har en egeninteresse, bearbeider vi informasjon på en skjev måte: Vi vektlegger informasjon som støtter egne interesser, og nedtoner det som taler imot. Uten å være klar over det er det lett å bli «overbevist» om at beslutninger som gagner en selv og ens tilknyttede selskaper, også er de mest rasjonelle og riktige.

På den ene siden kan slike verv indikere en form for korrupsjon – at en politiker får et verv nettopp fordi vedkommende har makt og innflytelse. Da oppstår det lett en implisitt forventning om at politikeren «tenker seg om to ganger» før hen fremmer forslag eller stemmer imot selskapets interesser. Det undergraver tilliten til at politikere ivaretar fellesskapets interesser, og det kan svekke legitimiteten til det politiske systemet.

Uansett hvilken fortolkning man legger til grunn, er det uheldig at aktive politikere påtar seg lukrative verv.

Vi kan ikke kreve at politikere lever en asketisk tilværelse der de kutter alle bånd til næringslivet og sivilsamfunnet. Det kan være en styrke at politikere har kontakt med virkeligheten utenfor Løvebakken – spesielt dersom velgerne er informert og gir sitt mandat på den bakgrunnen.

Men nettopp derfor bør det finnes retningslinjer for slike verv.

Dette gjelder også ulønnede verv. Mange slike posisjoner i prestisjetunge organisasjoner kan gi forventninger om en behagelig postpolitisk karriere – såfremt at man har klart å være nyttig og blidgjøre de riktige folkene.

Saken om Helleland reiser et viktig spørsmål: Er dette en sunn praksis i et demokrati? Når politikere påtar seg styreverv, risikerer vi at lojaliteten vris – ikke fordi de ønsker det, men fordi det er menneskelig å la seg farge av egne bånd.

Derfor bør vi vurdere å innføre klare retningslinjer som skjermer politikere fra å havne i slike situasjoner. Ikke fordi vi ikke stoler på dem, men fordi tillit til det politiske systemet må bygges inn i strukturer – ikke bæres av enkeltpersoner.

Joel Berge

Postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH)