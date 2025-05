Samordningsfellen: Norges verste regel

I Finansavisen 24. april fortsetter Unni Bjelland et prisverdig mangeårig arbeid med å bevisstgjøre at 30 000 offentlig ansatte har tapt pensjon ved å tro det skal lønne seg å arbeide.

«Alle» har forstått at etter 67 år avkortes offentlig pensjon mot lønn fra offentlig arbeidsgiver. De færreste har forstått at pensjonen reduseres for alltid. En stats- og kommunalt ansatte med stor arbeidsglede har tapt 100.000 kroner eller mer i pensjon til de dør ved å arbeide til 70 år eller lenger.

Samtalen ble et elektrosjokk, selv om jeg har undervist noe i pensjon

Til forskjell fra levealdersjustering er samordningsfellen et virkelig pensjonsran. Det eneste «gode» er at mange ikke har forstått hva de har tapt. Samordningen mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygd er et C-moment av de sjeldne.

Essensen er enkel. Offentlig ansatte født 1944–1953 har tapt på å stå i jobb etter 67 år. Det gjelder også fødselskullene frem til 1963, men i mindre grad.

Dette gjelder ikke min syke mor; jeg slapp unna. Før pensjonsalder fikk jeg en times pensjonsrådgivning betalt av BI. Samtalen ble et elektrosjokk, selv om jeg har undervist noe i pensjon. Først ble det kjente påpekt: Pensjon reduseres ved fortsatt arbeid etter 67 år. Så kom ordene «og det kan være varig». Jeg ba henne tre ganger gjenta det siste; detaljene ble ikke forklart.

Dette var høyst personlig og interessant juss. Jeg kontaktet undervisere i pensjon og Statens pensjonskasse, og fikk vage bekreftelser om at «Jo, varig redusert pensjoner mulig.»

Til tross for sporadiske avisoppslag ga kolleger inntrykk av ikke å kjenne til dette. Mange ønsket å jobbe til 70 år og ville ikke ødelegge idyllen ved å grave i noe så kontraintuitivt. Pensjonistforbundet har nå en god orientering på sine hjemmesider. Men nylig sa en fagforeningsleder for akademikere at han ikke kjente samordningen.