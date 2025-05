– Det er et veldig dramatisk utspill fra Trump. Nå får vi se om det blir stående helt til 1. juni. Men hvis det blir det – 50 prosent toll over Atlanterhavet mot Europa, som EU selvfølgelig nå diskuterer om de skal svare på, det er veldig alvorlig for økonomien i vår del av verden, sier Støre.

Statsministeren møtte pressen etter møter med dagligvareaktører fredag ettermiddag. Mens møtene pågikk kom meldingen fra USAs president på Truth Social hvor han hevder at EUs handelsunderskudd mot USA kommer til å være 250 millioner dollar årlig. Han «anbefalte» deretter toll på 50 prosent på EU-varer fra 1. juni.

– Det som er dårlig for økonomien i vår del av verden, det er dårlig for Norge, legger han til.

Han advarer mot dem som mener at toll ikke er så alvorlig.

– Jeg er urolig for toll og de følgende det vil ha for Norge, sier Støre.