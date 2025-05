Donald Trump har drastisk redusert størrelsen på Det nasjonale sikkerhetsrådet til Det hvite hus. Ifølge Financial Times har dusinvis av ansatte blitt sagt opp, permittert eller sendt tilbake til sine hjemmetater.

Bare et fåtall, hovedsakelig høytstående direktører, er blitt beholdt.

Kuttene kommer bare tre uker etter at Trump sparket sin første nasjonale sikkerhetsrådgiver i sin nye presidentperiode, Mike Waltz, og flere kilder omtaler tiltakene som en «likvidasjon».

Etter at Waltz ble fjernet, har utenriksminister Marco Rubio blitt midlertidig leder for sikkerhetsrådet.

NY LEDER: Utenriksminister Marco Rubio er blitt midlertidig leder for det nasjonale sikkerhetsrådet, etter at Mike Waltz fikk sparken. Foto: Bloomberg

Sendte ut melding kl.16

Ifølge FT sendte sikkerhetsrådets stabssjef Brian McCormack ut en epost like etter kl. 16 på fredag, hvor de berørte fikk 30 minutter på å rydde pultene sine og forlate bygningen.

Det er uklart om stedfortredende nasjonal sikkerhetsrådgiver Alex Wong også er blitt fjernet. Wong er blitt mål for den høyreorienterte konspirasjonsteoretikeren Laura Loomer, som også skal ha påvirket Trumps beslutning om å sparke Waltz.

Wong regnes som en respektert tjenestemann med hard linje mot Kina, ifølge FT.

Ivan Kanapathy, direktør for Asia, får bli – men hele teamet hans, inkludert ansatte med ansvar for Kina, er fjernet. En avdeling for teknologi og nasjonal sikkerhet, etablert under Biden, er også blitt lagt ned.

VIL KUTTE: Robert O'Brien, som satt i det nasjonale sikkerhetsrådet under Trumps første presidentperiode. Foto: Bloomberg

– Oppblåst

Robert O’Brien, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, skrev nylig et innlegg der han tok til orde for å kutte sikkerhetsrådet ned til rundt 60 personer. Under Biden-administrasjonen hadde rådet over 200 ansatte, ifølge FT.

– Det er ingen tvil om at sikkerhetsrådet under Biden var oppblåst og i praksis forsøkte å gjennomføre utenrikspolitikk i stedet for å koordinere den, sier Dennis Wilder, tidligere sikkerhetsrådstopp under George W. Bush.

Han advarer likevel mot å nedskalere sikkerhetsrådet, da det kan svekke evnen til å lede det nasjonale sikkerhetsapparatet.