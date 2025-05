Skogens nettoopptak må med i klimaregnskapet

En proposisjon om å øke målet for CO2-kutt fra 55 prosent i 2030 til 70–75 prosent kutt i 2035 skal snart opp til votering i Stortinget. Sammensetningen av Norges CO2-utslipp gjør at begge målene er urealistiske å nå med kostnadseffektive nasjonale kutt, og forklarer hvorfor vi hittil bare har klart å kutte 9 prosent i forhold til referanseåret 1990.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen i klimameldingen har kjøp av klimakvoter som hovedvirkemiddel for CO2-kutt. Kostnaden for de økte målene er usikker, men er beregnet til 10–21 milliarder kroner. Men vi hadde ikke trengt å kjøpe klimakvoter om vi regnet inn skogens nettoopptak av CO2 i klimaregnskapet, slik EU og alle andre land gjør innenfor Parisavtalen.

Les også Elektrifisering er et blindspor Tiltaket fremstår som et smalt, nasjonalt klimatiltak som svekker kraftbalansen og presser naturen, hevder Børre Fossli i Gradient Drilling og Einar Semb i Petroadvisor.

Angriper nye klimamål: – Helt utopisk posørpolitikk FrP går hardt ut mot regjeringens nye klimamål. – Det er som å be en veltrent person på 75 kilo om å slanke seg like mye som en pølsespisende tysker på 150.

NRK: Fra kritisk journalistikk til historiefortelling Hvis historiefortelling og følelser skal være førende, taper både journalistikken og samfunnet, skriver Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

I 2023 utgjorde nettoopptaket i norske skoger en tredjedel av utslippet. Bidraget er beregnet å kunne øke til cirka 75 prosent av utslippet i 2035, for så å falle til knapt 65 prosent i 2040, men deretter igjen å stige til drøyt 85 prosent på slutten av dette århundret.

Peter Holmgren, som har gjort disse estimatene i rapporten Past and future climate effects of the Norwegian and Swedish forest-based sector (publisert i 2024), har omfattende ekspertise innen internasjonalt arbeid med skog, miljø og klima. Han har ledet det internasjonale skogforskningsorganet Center for International Forestry Research (CIFOR) og FNs Food and Agriculture Organizations (FAO) skogressursutviklingsprogram, og han koordinerte hele FAOs arbeid relatert til klimaendringer.

Norges nåværende avtale om skog med EU utløper i 2030, så dette er en gyllen anledning for å redde seg inn på trygg grunn uten å bryte med Parisavtalen.

Olav M. Kvalheim

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen