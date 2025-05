Kina har rustet opp sin militære kapasitet til å gjennomføre et plutselig angrep mot Taiwan, opplyser taiwanske og amerikanske offisielle tjenestepersoner og eksperter til Financial Times.

Én høytstående taiwansk offiser hevder at kinesiske luftvåpen og missiler som vil spille en rolle i en invasjon av Taiwan har forbedret seg til et nivå der man «kan gå fra fredstid til krigsoperasjoner når som helst.»

Andre tjenestepersoner i det taiwanske forsvaret hevder Folkets frigjøringshær (PLA) kontinuerlig trener sine amfibiske styrker nært avgangshavner for en eventuell invasjon, holder luftinfanteri i konstant beredskap for å droppes i Taiwan og har utviklet et nytt rakettsystem som kan treffe hvor som helst på øya.

– En tydelig demonstrasjon

Fra Taiwans forsvarsdepartement heter det ifølge avisen at kinesiske kampfly krysser det taiwanske luftforsvarets identifikasjonssone over 245 ganger i måneden, mot under ti ganger måneden for fem år siden. De krysser også den såkalte medianlinjen i Taiwan-stredet 120 ganger i måneden.

– Dette alene er en tydelig demonstrasjon av opptrappingen og det vedvarende presset i luftrommet som rettes mot Taiwan, sier en amerikansk forsvarstjenesteperson.

FØLGER MED: Admiral Samuel Paparo, som leder USAs Indo-Stillehavs-kommando. Foto: NTB

Den kinesiske opprustningen inkluderer også de nye kampflyene J-10, J-11, J-16 og J-20, som kan nå Taiwan fra baser inne i landet uten å måtte etterfylle drivstoff ved kystbaser.

Restrukturering

Amerikansk etterretning påpeker overfor Financial Times at Kinas president Xi Jinping i 2019 ga PLA ordre om å utvikle kapasitet til å invadere Taiwan innen 2027. På ledersamlingen Sedona Forum tidlig i mai hevdet admiral Samuel Paparo, leder for USAs Indo-Stillehavs-kommando, at noe av den kapasiteten virker å være der allerede, og viste til rakettstyrker og konstellasjonen av satellitter kineserne har plassert i rommet.

Men det var fire år tidligere – i 2015 – at Xi begynte å omstrukturere PLAs kommandostruktur og enheter slik at flere store hæravdelinger ble brutt ned i mindre, mer fleksible enheter – inkludert seks amfibiske våpenbrigader utplassert langs kysten overfor Taiwan.

SKREMT: Kina-analytiker Joshua Arostegui ved US Army War College. Foto: LinkedIn

– Blir mer selvsikre

PLA-ekspert Joshua Arostegui ved US Army War College hevder overfor avisen at Folkets frigjøringshær – under øvelser gjennomført etter daværende «House speaker» Nancy Pelosis Kina-besøk i 2022 – har trent på manøvre i sjøen og luften, og med raketter og missiler, på separate dager.

– Spol frem til den siste Taiwan-fokuserte øvelsen, og de gjorde alt samtidig. De blir mer selvsikre i sin evne til å lede og kontrollere større operasjoner. (...) Det skremmer alle, sier han.

Den erfarne PLA-analytikeren Dennis Blasko, påpeker overfor Financial Times likevel hærens svakheter innen militær ledelse og beslutningstaking.

– Dette er en ekstremt kompleks type operasjon, og de har rett og slett ikke demonstrert evne til å tilpasse seg moderne krigføring, sier han.