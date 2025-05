Mens regjeringen snakker om vekst, tørker kapitalen ut

Da jeg nylig la frem våre forskningsfunn fra Vestfold og Telemark på EDUCON2025 i London, var reaksjonen entydig: Norge er i ferd med å miste fotfeste som innovasjonsnasjon. Vi dokumenterte at vekstselskaper og gründere med solide forretningsmodeller og etterspørsel ikke får kapital – hverken i tidlig- eller vekstfase.

Når investor Jens Rugseth i Finansavisen 15. mai sier at «regjeringen lyver om næringslivets tilstand», belyser han en virkelighet som nå bekreftes av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Shifter og Oslo Economics. Vi står i en strukturell kapitalkrise som er i ferd med å kvele morgendagens verdiskaping.

Vi er i ferd med å skape en økonomi der kun de med eksisterende formuer og tilgang til store nettverk kan lykkes som gründere

I vårt forskningsprosjekt har vi intervjuet fire inkubatorselskaper som følger opp 556 bedrifter i Vestfold og Telemark. Funnene er entydige:

Tilgangen til risikokapital og vekstkapital er så svak at selskapene ikke kommer videre, uavhengig av kvalitet på idé, team eller teknologi.

Dette er ikke enkeltstående hendelser – det er en systemsvikt. Vi er i ferd med å skape en økonomi der kun de med eksisterende formuer og tilgang til store nettverk kan lykkes som gründere.

SSB-tallene taler for seg selv:

I 2021 ble det skapt over 42.000 nye jobber i privat sektor

I 2024 er tallet under 10.000

Offentlig sektor vokser uavbrutt, både i ansatte og investeringer

Samtidig har investeringene i privat næringsliv falt kraftig siden 2021

Dette viser et tydelig og alarmerende skift: Privat verdiskaping stagnerer, mens staten vokser.

Tall fra Shifter viser at:

Antallet emisjoner i norske oppstartsselskaper har falt hvert år siden 2021

Fra 2023 til 2024 falt emisjonene med 44 prosent

Kapital til norske startups er nesten halvert

Det er ikke bare tilgang som er problemet – men også tilliten til at Norge er et land hvor det lønner seg å satse. Gründere med behov for 5–20 millioner kroner for å vokse, får i dag dørene stengt.

Oslo Economics’ Omstillingsbarometer 2024 (på oppdrag fra Abelia) viser at:

Norge er på jumboplass i internasjonal konkurranseevne av 21 land (score: 12/100)

Norge scorer 18/100 på tilgang til risikokapital, mot 87 i Danmark og 96 i USA

Norge har hatt negativ utvikling i både såkorn-, tidlig- og senfasekapital siden 2021

Dette skjer mens våre naboland satser tungt på teknologi, eksport og skalerbare bedrifter. Norge satser fortsatt på olje, offentlig sektor – og festtaler.

Samtidig har vi sett:

En over 100 prosents økning i formuesskatten på arbeidende kapital fra 2021 til 2024 (når den finansieres via utbytte)

Kutt i klyngeprogrammer på over 40 % siden 2021

Ingen reell opptrapping av virkemidler for kommersialisering, til tross for løfter

Dette skjer mens både statsministeren og næringsministeren hevder at Norge skal være «et godt land å starte og drive virksomhet i». Det er ikke samsvar mellom mål og tiltak.

Motivasjonen for å starte selskaper er høy i befolkningen, viser data fra Global Entrepreneurship Monitor. Men gjennomføringskraften uteblir, fordi kapital, incentiver og tillit mangler.

Vi ser allerede tegn på avindustrialisering: selskaper som flagger ut, selger til utenlandsk kapital – eller rett og slett gir opp.

Norsk næringsliv trenger ikke nye strategier – det trenger konkret handling. Tre tiltak er akutte:

Fjern formuesskatten på arbeidende kapital for norske eiere

Gjenreis støtte til inkubatorer og vekstprogrammer, spesielt utenfor de største byene

Gjør det lønnsomt å investere i norske vekstselskaper gjennom målrettede kapitalincentiver

Uten disse grepene taper vi ikke bare verdiskaping – vi taper eierskap, innovasjon og fremtidig industriell suverenitet.

Glenn Agung Hole

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge