Aasland om Harvard-nekt: – Norske studenter skal føle seg trygge

– Det viktigste vi gjør nå, er å følge nøye med, og bidra til at norske studenter i USA føler seg trygge og ivaretatt. Ansa, regjeringen og ambassaden i Washington er tilgjengelige for å gi studentene best mulig veiledning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Gjerløw Aasland (Ap) til NTB.

Statsråden inviterte studentsamskipnaden Ansa til et møte mandag, etter at det i forrige uke ble kjent at Trump-administrasjonen fratok Harvard retten til å ta inn utenlandsstudenter. Beslutningen ble fredag stanset midlertidig.

– Ansa har representanter flere steder i USA og er veldig tett på norske studenter der, så det var viktig for oss å møte Ansa for å få et godt bilde på hva som skjer, og forstå hva de trenger fra oss, sier Aasland.

– Uten sidestykke

– Det er helt uten sidestykke det vi ser med studentmassen der nå. Jeg vil tro dette vil få negative konsekvenser for utvekslingstrafikken til USA, sier Ansa-president Øyvind Bryhn Pettersen.

Han understreker at det var enighet i møtet om at utveksling er verdifullt.

– Det er noe norske studenter er interessert i, som vi vil ivareta, sier Pettersen.

Avreiseseminar

Det er 34 norske studenter som studerer ved Harvard, ifølge Aasland.

– Selv om dette rammer Harvard-studenter, er det også forståelig at studenter fra andre universiteter i USA blir urolige, sier hun.

Den 12. juni skal Ansa ha et avreiseseminar for norske studenter med studieopphold i USA. Statsråden oppfordrer studenter til å delta på dette.

– Vi forventer en del spørsmål fra studentene om hvordan de skal forholde seg til den amerikanske politikken. Vi skal svare så godt vi kan med erfaringene vi har fra de siste fem månedene, sier Pettersen.