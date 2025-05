Grønland er sultne på vestlige investeringer for å få fart på økonomien, og håper på et løft i turismen når United Airlines i juni starter flyvninger mellom New York og hovedstaden Nuuk.

SØKER INVESTORER: Grønlands næringsminister Naaja Nathanielsen. Foto: NTB

Samtidig besitter den danske og i høy grad selvstyrte øya – med sin geopolitisk interessante beliggenhet i Arktis – store, men ganske utilgjengelige forekomster av mineralressurser som gull og kobber.

I et intervju med Financial Times opplyser Grønlands nærings- og mineralminister Naaja Nathanielsen om at en intensjonsavtale om mineralutvikling med USA – signert under Donald Trumps første presidentperiode – er i ferd med å gå ut etter at fremstøtene overfor Biden-administrasjonen om å få avtalen fornyet ikke bar frukter.

– De må skynde seg

I sin andre periode har Trump gjentatte ganger insistert på at USA skal overta Grønland, eventuelt med makt.

– Vi hadde et slags håp om at Trump-administrasjonen ville være mer villig til å føre en dialog med Grønland om utviklingen av mineralnæringen. Vi fikk litt mer enn vi ba om, for vi har intet ønske om å bli amerikanske, fortsetter Nathanielsen, og karakteriserer Trumps trusler som «respektløse og usmakelige.»

Nå ber hun ifølge avisen vestlige gruveselskaper om å skynde seg hvis de vil utvikle mineralressursene på øya.

– Vi ønsker å samarbeide med europeiske og amerikanske partnere. Men hvis de ikke dukker opp, må vi nok se andre veier, svarer Nathanielsen på spørsmålet om hun vil henvende seg til Kina.

– Vil ikke provosere

I dag er to kinesiske gruveselskaper til stede på Grønland. Begge er minoritetsaksjonærer i inaktive prosjekter, og ministeren spekulerer overfor Financial Times i at kineserne holder igjen fordi de ikke vil «provosere noe.»

Grønland delte nylig ut den første lisensen under sin nye gruvelovgivning. Det dansk- og franskeide Greenland Anorthosite Mining skal utvinne anortositt vest på øya – et mineral til bruk i glassfiberindustrien. Investeringene blir anslått til 150 millioner euro i prosjektet der målet er å starte byggingen allerede neste år.

De to gruvene som er operative på øya i dag produserer gull og anortositt, mens produksjonen ennå ikke har startet ved to andre gruver som har fått konsesjon.