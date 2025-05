Forslaget om forsøksordningen med fradrag i arbeidsinntekt sendes på høring i dag, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

I høringen beskriver regjeringen et forsøk der 100.000 unge mellom 20 og 35 år trekkes ut tilfeldig. Gruppen kan få et fradrag i den skattepliktige inntekten på inntil 125.000 kroner, noe som kan gi inntil 27.500 kroner i lavere skatt. Deretter følges gruppen i 3–5 år.

Hensikten med forsøksordningen er å bidra til en mer kunnskapsbasert politikk for å få flere i arbeid, ifølge regjeringen.

Vil at arbeid skal lønne seg

Et forsøk kan gi grunnlag for å ta stilling til om det bør bli en permanent ordning med et arbeidsfradrag for alle unge med arbeidsinntekt.

Bakgrunnen for testen er at regjeringen vil ha flere i arbeid og færre på trygd. En økende andel unge mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Samtidig får mange lite igjen økonomisk for å gå fra trygd til arbeid.

Det er derfor nødvendig å innhente kunnskap ved å prøve ut nye tiltak, mener finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Et forsøk med arbeidsfradrag kan lære oss hvordan skattesystemet kan supplere andre tiltak for å bidra til å få flere i jobb, sier Stoltenberg.

Vil ha innspill på utforming

Etter høringen vil det bli tatt endelig stilling til om en forsøksordning skal fremmes for Stortinget.

Gjennom høringen ønsker regjeringen innspill på utformingen av forsøket, blant annet på fradraget, målgruppen, samt omfang og varighet av forsøket.

Regjeringen ønsker også innspill på bruk av forsøk som virkemiddel for kunnskapsbasert politikkutforming.

Høringsfristen er 1. august.

Økt kjøpekraft

I tillegg til at arbeidsfradraget gjør at folk kommer i arbeid, vil det også bidra til økt kjøpekraft for gruppen.

Finansdepartementet har utredet forsøksordningen i samarbeid med forskere ved Frischsenteret og Norwegian Fiscal Studies ved Universitetet i Oslo. Slike forsøk med tilfeldig utvalg av deltakere er ikke tidligere gjort på skatteområdet.

Utredningen viser at et slikt forsøk kan gi viktig kunnskap om hvordan et fradrag, og økonomiske insentiver generelt, påvirker arbeidstilbud og sysselsetting.