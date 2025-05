Europa bekymret: Microsoft koblet ut ICC-aktor etter Trump-sanksjoner

Microsofts frakobling av eposten til ICCs sjefaktor Karim Khan gjør at flere europeiske stater og selskaper stiller nye spørsmål om europeisk datasuverenitet og avhengighet av amerikanske teknologigiganter.

Etter at Donald Trump tidligere i år innførte sanksjoner mot Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag og aktor Karim Khan, har Microsoft koblet Khan fra sine tjenester. Det inkluderer blant annet Khans e-postkonto. Saken er blitt omtalt både hos blant annet Shifter , Digi.no og Computer Weekly.

Arrestordre på Netanyahu

Sanksjonene kommer etter at ICC i november utstedte arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre israelske og palestinske ledere for påståtte krigsforbrytelser i Gaza. Ordren fra USA truer enhver som yter «økonomisk, materiell eller teknologisk støtte» til Khan med bøter og fengselsstraff.

– Microsoft har siden februar vært i løpende dialog med Den internasjonale straffedomstolen (ICC) gjennom hele prosessen som ledet til frakoblingen av den sanksjonerte tjenestepersonen fra våre tjenester. Vi understreker at Microsoft på intet tidspunkt har avsluttet eller midlertidig stanset sine tjenester til ICC, opplyser Microsoft til Shifter.

Ser etter backup

Ifølge Computer Weekly vurderer nederlandske myndigheter og andre europeiske aktører nå alternative skytjenester. Bekymringen er at amerikanske leverandører, som Microsoft, i praksis kan bli redskaper for amerikansk utenrikspolitikk – til tross for gjentatte forsikringer om det motsatte.

Microsofts toppsjef Brad Smith uttalte nylig i Brussel at selskapet er «kritisk avhengig av europeisk tillit» og forpliktet til å beskytte europeiske brukere mot geopolitisk press. Men frakoblingen av Khan – et «tastetrykk hørt verden rundt» – harmonerer dårlig med slike løfter.

Flere leverandører rapporterer nå økt etterspørsel etter backup-løsninger og alternative skyløsninger med base i Europa. I Tyskland, Frankrike og Norden vokser skepsisen mot «Azure-farget» avhengighet.

Microsoft får 25 prosent av inntektene sine fra europeiske kunder, opplyser Computer Weekly.

Khan har nå tatt i bruk Proton Mail, en sveitsisk kryptert e-posttjeneste kjent for sin uavhengighet. Samtidig har han trukket seg midlertidig fra stillingen etter anklager om seksuell trakassering, som han benekter. ICC opplyser at hans nestledere leder arbeidet inntil videre.