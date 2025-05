Med en hasteinnkalt partilederdebatt startet NRK årets valgkamp med årets siste Debatten tirsdag kveld.

Med et nytt konsept med lilla og oransje talekort ble det til tider hissig stemning mellom de ni partilederne. Kanskje særlig da temaer som skattelette for de rikeste og oljefondets investeringer i selskaper som støtter Israels okkupasjon av palestinske områder, kom opp.

På spørsmål om samarbeid om å danne regjering var det derimot klare linjer for de ulike partilederne. Da Høyre-leder Erna Solberg sa hun siktet mot et regjeringssamarbeid med FrP, Venstre og Kristelig Folkeparti, ristet FrP-leder Sylvi Listhaug kraftig på hodet.

Høyre + FrP

– Den regjeringen som sitter nå, skal bort. Vårt alternativ er en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet, og så er vi villige til å snakke med andre for å få til det, sa Listhaug mens hun så mot Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Dag-Inge Ulstein med lite nikk.

– Vi er tydelige på at vårt alternativ, det er Høyre og Fremskrittspartiet, understreket Listhaug.

De borgerlige partiene har falt på målingene etter nyttår. Gjennomsnittet for de ulike partimålingene som Poll of polls har utarbeidet for mai, viser at Høyre og Frp til sammen har en oppslutning på 39,3 prosent blant velgerne. KrF ligger under sperregrensen på 4 prosent, men Venstre ligger like over med en oppslutning på 4,1 prosent.

Ikke samarbeid med Rødt

På motsatt side av gulvet sto Jonas Gahr Støre og lovet en regjering i samarbeid med de øvrige partiene, men uten å gi noen klart signal om hvem som skal være med inn i en regjering.

For selv om Arbeiderpartiet har løftet seg markant på målingene de siste månedene, til et gjennomsnitt på 28,5 prosent i mai, har Senterpartiet blitt betydelig mindre, og SV ligger an til en merkbar reduksjon sammenlignet med hvor mange de har på Stortinget i dag.

Rødt har derimot styrket seg og ligger nå med en oppslutning i overkant av 5 prosent. De kan således bli viktige støttespiller for en rødgrønn regjering etter valget i september.

– Vi er villige til å snakke om gode løsninger. Det er mange ting vi kan snakke med løsninger om her. Det er ikke aktuelt med regjeringssamarbeid med Rødt, det er ikke for dem heller. Og ikke med MDG heller. Forskjellene er for store, men vi har muligheter til å finne løsninger og styre Norge godt, sa Støre.

– La velgerne bestemme, Jonas

Men da Støre blandet seg inn i hvordan et regjeringssamarbeid på høyresiden ville se ut med et Fremskrittsparti som er større en Høyre, grep Erna Solberg inn.

– Da ligger vi an til for første gang å få et FrP som er større enn Høyre og et tyngdepunkt som ligger til høyre, sa Støre.

– La velgerne bestemme det, Jonas, Kan du ikke vente til etter 8. september? Det er ikke sikkert dette er noe å bry seg om for deg, sa hun med en oppgitt stemme til statsministeren.

NTB