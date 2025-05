Både energi- og miljøkomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen leverte innstillingene om fornybardirektivet, bygningsenergidirektivet og energieffektiviseringsdirektivet tirsdag, skriver NRK.

Strid om innlemmelse av de tre direktivene førte til at Ap-Sp-regjeringen sprakk i januar. Arbeiderpartiet sto hardt på at direktivene skulle godkjennes så raskt som mulig.

Sp, Frp, SV, Rødt imot

– Senterpartiet vil ha lave strømpriser for folk og næringsliv. Da må vi ta tilbake nasjonal kontroll over krafta vår og ikke dilte etter EUs dysfunksjonelle strømsystem. EUs fjerde energimarkedspakke må vurderes samlet fordi direktivene henger sammen. Nok en gang går Ap og Høyre i front for å ta Norge i feil retning, sier Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité, i en kommentar til NTB.

Også Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt går imot innstillingen.

– Rødt er særlig kritisk til fornybardirektivet, som tvinger norsk industri til å kjøpe meningsløse opprinnelsesgarantier for å «bevise» at de bruker fornybar kraft. I tillegg øker direktivet presset på naturen, blant annet med kortere frister for konsekvensutredninger. Det er alvorlig, sier Sofie Marhaug (R) til NRK.

Partiet mener at EU og EØS brukes til å slå ned på sosialt rettferdige løsninger og demokratisk kontroll over kraften.

– Senest i dag ble det hevdet at norgespris på strøm liksom er i strid med EØS-avtalen. Nå har tilhengerne av det usosiale markedet fått enda flere argumenter fordi direktivene knytter Norge enda tettere til EUs energiunion, sier hun.

Ren energi-pakke

Fra Frp er også beskjeden klar: Partiet er imot innføringen av fjerde energimarkedspakke, både stykkevis og fullstendig.

KLAR TALE: Fra Frps Marius Arion Nilsen. Foto: NTB

De er dessuten bekymret for det stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen betegner som en stadig økende flom av direktiver og reguleringer fra EU som svekker norsk konkurransekraft og som kommer med store kostnader for folk flest.

– Det er fullstendig uforståelig at Arbeiderparti-regjeringen, sammen med Høyre, Venstre, KrF og MDG banker gjennom direktivene og følger blindt etter EUs dysfunksjonelle energi og klimapolitikk. Frp ønsker en annen kurs enn EU på energifeltet og mener tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft først og fremst skal komme norske strømkunder til gode, og er imot planer om Norge som Europas Grønne batteri, sier Nilsen til NTB.

De tre energidirektivene er en del av EUs Ren energi-pakke, som består av i alt åtte direktiver og forordninger. De øvrige fem blir liggende i skuffen i hvert fall ut neste stortingsperiode om Ap får fire nye år, har statsminister Jonas Gahr Støre slått fast. Dette har imidlertid vekket irritasjon i EU.

(©NTB)