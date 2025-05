De to partilederne hadde flere konfrontasjoner under den hasteinnkalte partilederdebatten på NRK tirsdag kveld. Med nye og litt forvirrende debattregler med lilla og oransje talekort fikk lederne for partiene på Stortinget gå hverandre i møte i en markering av valgkampen.

Da statsminister Jonas Gahr Støre etter mye diskusjon om skatt selv fikk velge et tema, valgte han å utfordre Frps plan om å innføre permanent nivådeling i norsk skole.

– Frp vil rive opp barns hverdag, forankre de forskjellene. Jeg syns det er dårlig pedagogikk, og det er hjerterått i forhold til en situasjon hvor polariseringen er så sterk, sa Støre, som omtalte det som en inndeling i et A- og B-lag i norsk skole.

En følelsesladd Sylvi Listhaug plukket opp hansken fra Støre. Hun avviste på det sterkeste at partiet definerte barn inn i ulike lag, men begrunnet nivådelingen med et ønske om at alle barn må få mulighet til bli sin egen beste versjon.

– Jeg er helt sikker på at en del av grunnen til at 110.000 unge mellom 20 og 29 år sliter, er fordi de er blitt brutt ned i det skolesystemet som du står og forsvarer, sa Listhaug til Støre.

– Vi ser jo at vi greier ikke det. Mobbinga har økt, utfordringene øker, flere detter utenfor, og da sier vi: da må vi prøve noe nytt. Da må vi prøve å dele dette inn på en ny måte for å se om vi greier å løfte dem, sa Listhaug videre.

