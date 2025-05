Et flertall på 56,4 prosent blant LO-medlemmene svarer at de ville stemt rødgrønt i den nye målingen, som Opinion har gjort for LO og Frifagbevegelse.

4.000 har svart på undersøkelsen. Av dem oppgir 945 at de er LO-medlemmer.

Blant disse igjen svarer 32,9 prosent at de ville stemt Ap dersom det var stortingsvalg i morgen. 10 prosent sier at de ville stemt SV, og 9,3 prosent at de ville stemt Rødt. 4,2 prosent sier at de ville stemt Senterpartiet.

Høyre får en oppslutning på 9,3 prosent blant LO-medlemmene, mens 22,4 prosent ville stemt Frp.

– Dette er et bra resultat for dem som vil at LOs medlemmer skal stemme rødgrønt, sier valgforsker Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Kritikk fra Listhaug

I januar publiserte Aftenposten en måling som viste at 30 prosent av LO-medlemmene ville stemt Frp mens 20 prosent ville stemt Ap.

Avisen understreket at utvalget i undersøkelsen var lite og usikkerheten i tallene stor.

Tallene fikk Frp-leder Sylvi Listhaug til å mane til et internt LO-opprør mot Arbeiderpartiet.

På den tiden gjorde Arbeiderpartiet det også historisk dårlig på meningsmålingene, men har siden vokst mye.

Bergh mener grunnlaget for å mane til et slikt opprør har blitt svekket.

– Det er forståelig at Listhaug er kritisk. Det er fremdeles en betydelig andel LO-medlemmer som stemmer Frp, og denne debatten vil ikke forsvinne med det første, sier han.

Listhaug: – Grell kontrast

At debatten ikke er over, kan Frp-leder Sylvi Listhaug bekrefte når hun kommenterer den nye målingen.

– At nesten én av fire LO-medlemmer sier de vil stemme Frp, står i grell kontrast til LO-lederens mål om å gruse høyresiden, sier hun.

– For LO-medlemmene som ikke stemmer Ap, må det være irriterende å se at deres medlemspenger går til å finansiere et parti de ikke støtter.

LO-lederen: – Gjengklang på venstresiden

LO-leder Kine Asper Vistnes ble konfrontert med kritikken da hun holdt sin første pressekonferanse etter å ha blitt valgt i mai.

– Vi har en helt klar ideologi i fagbevegelsen. Det er den ideologien politikken vår er tuftet på. Og den finner vi på venstresiden, sa Vistnes.

Hun understreket at LO-medlemmene ikke er veldig annerledes enn andre folk i samfunnet.

– De kan ha ulike politiske preferanser. Det må de få lov til, men vårt prosjekt er å få gjennomslag for en politikk som er til det beste for arbeidsfolk. Den er utarbeidet sånn at vi finner gjenklangen på venstresiden, sa hun.