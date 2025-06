– FrP satt i regjering i mange år etter pensjonsreformen. Hvorfor tok dere ikke initiativ til å løse samordningsfellen da dere hadde makt?



– Vi har over lang tid forsøkt å sette søkelyset på samordningsfellen, men dessverre var det svært få andre som var interessert i problemstillingen. Nå, med årene som har gått, har konsekvensene blitt tydeligere. Vårt håp er derfor at de andre partiene ser viktigheten av å rette opp i denne uretten. Fremskrittspartiet stemte også imot avtalen den gang den ble fremmet, sier Olsen.

I Stortinget har de tidligere også fremmet lignende forslag, men fikk ikke flertall.

– Denne endringen påvirker ikke andre avtaler. Vi lager ikke nye beregninger, vi vil bare regne slik det skulle regnes ut fra avtalene slik de ble avtalt med partene i arbeidslivet. Det vil si før regjeringen Stoltenberg gikk på bakrommet og la fella si. At det var en felle ser man fordi stortingspolitikere, statsråder og politiske stillinger i kommunen ble unntatt denne regelen.

Rammer 15.000

Ifølge Pensjonistforbundet har minst 15.000 personer fått nedsatt pensjons som følge av samordningsfellen. Slik forslaget er utformet vil det koste mellom 400 og 500 millioner kroner per år.

– Det varer frem til 2031 omtrent, og så synker tallet raskt til omtrent null. Det er fordi de eldre dør ut. Samtidig har staten spart rundt 2,4 milliarder fra 2011 til 2024 på å ikke betale ut disse tjenestepensjonene. Mange har ikke lenge igjen, så det haster å rette opp denne feilen, sier Olsen, og fortsetter:

– Men vi må huske på at dette er penger som er betalt inn, så dette er penger staten har. Det er også et viktig poeng at samfunnet trenger at folk står lenge i jobb. Det er ikke sikkert sluttsummen på å fikse denne feilen, blir noe særlig større enn å ikke gjøre det heller, fortsetter Olsen.

– Vil dere også gi kompensasjon til alle som har mistet tjenestepensjon siden 2011?

– Nå vil vi først og fremst sørge for at disse eldre skal få den pensjonen de skulle hatt hele tiden, slik at de kan kjøpe mat og holde boligen sin varm. Mange av disse har det veldig trangt. De må snu på hver krone, til tross for at de har betalt inn til pensjonen sin i et langt arbeidsliv. Jeg har hørt om folk som må vaske klærne hos naboen fordi de har ikke råd til vaskemaskin når den gamle ryker.