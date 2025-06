Serbia har forsynt Ukraina med hundretusener av rakettkastergranater, haubitser og én million patroner med håndvåpenammunisjon. Salgene skal ha gått via Tsjekkia, Polen, Bulgaria og mer nylig via afrikanske land, går det ifølge Bloomberg frem av en uttalelse Russlands utenlandske etterretningstjeneste sendte ut torsdag.

«Serbisk forsvarsindustri forsøker å skyte Russland i ryggen. Dekningen for anti-russiske handlinger er en enkel ordning med falske sluttbrukersertifikater og mellomliggende land», heter det i uttalelsen som navngir flere, for det meste statseide forsvarsbedrifter.

– Snakket med Putin

Financial Times skrev i fjor at Serbia, gjennom tredjeland, hadde eksportert ammunisjon for 800 millioner euro til Ukraina siden invasjonen i 2022.

TRADISJONELLE ALLIERTE: Serbias president Aleksandar Vučić med Russlands president Vladimir Putin i 2019. Foto: NTB

President Aleksandar Vučić besvarte senere torsdag den uvanlig sterke russiske kritikken ved å påpeke at Serbia har tatt grep for å forhindre misbruk av våpeneksportsertifikater, og hevdet han diskuterte saken med president Vladimir Putin i Moskva tidligere i mai.

– Serbias fabrikker må leve og fungere» og jeg tjener ingen interesser andre enn Serbias. Vi vil fortsette vår linje som går ut på å ha gode relasjoner med alle, sa Vučić til den serbiske statskanalen RTS, og la ifølge nyhetsbyrået til at han også har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Blodpenger

Bloomberg hevder Kremls kraftige formuleringer kan signalisere et skifte i forholdet mellom Russland og Serbia, og etterretningstjenesten fremhever i uttalelsen Moskvas historiske serbiske støtte, inkludert at russerne nekter å anerkjenne Kosovos uavhengighet.

«Serbiske bedrifter prøver å tjene penger på slaviske brødres blod, og glemmer hvem som er deres sanne venner og hvem som er deres fiender», heter det videre i uttalelsen.

Balansegang

Offisielle serbiske tjenestemenn har ifølge nyhetsbyrået uttalt at det ikke kan kontrolleres hvor produktene fra deres forsvarsindustri ender opp, men Ivan Kostić – som leder ytre høyre-partiet Dveri – har anklaget Vučić for å «ødelegge vennskapelige forbindelser» med Russland.

Serbia har fordømt Russlands Ukraina-invasjon, men ikke stilt seg bak vestlige sanksjoner. Landet er avhengig av russisk energi, og prøver å fornye en avtale om gassleveranser fra Gazprom. Samtidig har Serbia forsøkt å bli med i EU, men der har Kosovo-spørsmålet og manglende støtte til sanksjonene mot Russland stukket kjepper i hjulene.