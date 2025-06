USA og Kina ble tidligere i mai enige om reduserte toller i 90 dage r. Men nå har handelsforhandlingene mellom de to stormaktene «kjørt seg litt fast», hevdet USAs finansminister Scott Bessent i et Fox News-intervju torsdag.

TRENGER HJELP: USAs finansminister Scott Bessent. Foto: Bloomberg

Bessent, som bidro til å lande avtalen om tollutsettelse, mener stormaktenes presidenter – Donald Trump og Xi Jinping – nå må snakke sammen for å få løst floken.

Les også – Trump er ikke en konge Et omfattende vedtak fra handelsdomstolen setter presidentmakten på plass i tråd med grunnloven, skriver The Wall Street Journal.

– Veldig godt forhold

– Jeg tror at vi vil ha flere samtaler med dem i løpet av de neste ukene. Det kan muligens bli en telefonsamtale mellom de to på et tidspunkt, sa finansministeren.

Kineserne skal være misfornøyde med at USA holder på sine teknologiske restriksjoner mot Beijing – og motsatt skal amerikanerne være misfornøyde med at Kina ikke har lettet vesentlig i restriksjonene mot sjeldne jordarter.

– Gitt hvor omfattende og komplekse samtalene er, vil det kreve at begge lands ledere involverer seg direkte. De har et veldig godt forhold, og jeg er trygg på at kineserne vil komme til forhandlingsbordet når president Trump gir sine preferanser til kjenne, fortsatte Bessent.

Les også USA vil trekke tilbake visum fra kinesiske studenter USAs utenriksminister sier landet vil begynne å trekke tilbake studentvisumet fra flere kinesere, inkludert personer med tilknytning til Kinas kommunistparti.

Strammer inn halvledersalget til Kina Trump-administrasjonen strammer inn eksporten av kritisk chipteknologi til Kina i ny geopolitisk offensiv.

DeepSeek-gründeren: Frykt for å bli kidnappet Kinesiske myndigheter frykter at DeepSeek-gründeren, samt andre tech-topper, kan bli kidnappet eller pågrepet av amerikanske myndigheter.

Nye overraskelser?

Selv om Trump nylig har uttalt at han vil snakke med Xi, forventer analytikere ifølge CNBC at Kina vil gå med på et toppmøte kun om Beijing er sikre på at USA ikke kommer med noen overraskelser under samtalen.

Talsperson He Yongqian for handelsdepartementet kunngjorde på et pressetreff torsdag at kommunikasjonen med USA har vært opprettholdt siden partene ble enige om tollutsettelse, men vedrørende eksportkontroll av minnebrikker la hun ifølge en CNBC-oversettelse til at «Kina igjen oppfordrer USA til umiddelbart å rette opp i sine gale handlinger.»

På spørsmål om Kina vil oppheve eksportkontrollen på sjeldne jordarter svarte ikke He direkte, men viste til at restriksjoner på varer som kan brukes både militært og sivilt er i tråd med internasjonal praksis.

Les også – Dette skremmer alle Kina ruster opp og skal ifølge eksperter være i posisjon til et umiddelbart angrep på Taiwan. Opptrappingen er tydelig, hevder USA.

Mer våpen til Taiwan?

Samtidig hevder to amerikanske offisielle tjenestepersoner overfor Reuters at USA planlegger å øke våpensalget til Taiwan. Ifølge én av dem kan salget «lett overstige» nivået fra Donald Trumps forrige presidentperiode.

Beregninger nyhetsbyrået har gjort viser at Trump-administrasjonen godkjente våpensalg til Taiwan for over 18 milliarder dollar i sin første periode, sammenlignet med rundt 8,4 milliarder dollar under Joe Biden.

Viser det seg at USA faktisk øker våpensalget til Taiwan, kan det dempe bekymringer rundt Trumps forpliktelser seg til øyas sikkerhet. Samtidig kan det øke spenningen mellom USA og Kina ytterligere.

Kina ruster opp

Reuters-kildene hevder videre at USA presser medlemmer av Taiwans opposisjonspartier til ikke å motarbeide regjeringens planer om å øke pengebruken på forsvar til 3 prosent av øyas samlede statsbudsjett.

Taiwan har i praksis fullt selvstyre, men Kina insisterer fortsatt på at øya skal underlegges Beijing og har truet med invasjon hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet. Faktisk skal Kina nå være i ferd med å ruste opp til en slik grad at landet er i posisjon til et umiddelbart angrep på Taiwan.