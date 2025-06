Vil hente 1.000 tonn gull: – Trump er uberegnelig

Den tyske sentralbanken, Bundesbank, har verdens nest største gullbeholdning på 3.352 tonn, hvorav rundt en tredjedel lagres hos den amerikanske sentralbanken (Fed) i New York.

Nå stiller flere tyske toppolitikere og deler av offentligheten spørsmål ved sikkerheten til gullreservene, særlig de som er lagret i USA, melder Reuters.

Den tyske skattebetalerforeningen sendte denne uken brev til Bundesbank og finansdepartementet, og ba om at gullet som oppbevares i USA, blir hentet hjem. Det samme har det høyreorienterte partiet Alternative für Deutschland (AfD) tatt til orde for.

– Trump vil kontrollere Fed, og det vil også si kontroll over Tysklands gullreserver i USA, uttalte nestleder i skattebetalerforeningen, Michael Jaeger, til Reuters.

– Det er våre penger. De bør tas tilbake, la han til.

Et viktig lagringssted

Markus Ferber, som er medlem av Europaparlamentet på vegne av Tysklands regjeringsparti CDU, sier at USA «ikke lenger er den pålitelige partneren det en gang var».

– Trump er uberegnelig, og det kan ikke utelukkes at han en dag får kreative ideer om hvordan han skal håndtere utenlandske gullreserver, sier Ferber til Reuters.

– Bundesbanks politikk for gullreserver må ta høyde for nye geopolitiske realiteter, la han til.

Bundesbank har på sin side uttalt at New York Fed fortsatt er «et viktig lagringssted» for deres gull.

– Vi har ingen tvil om at New York Fed er en tillitsverdig og pålitelig partner for lagring av våre gullreserver, sa sentralbanken i en uttalelse til Reuters.

Peter Boehringer, mannen bak den opprinnelige gullkampanjen og nåværende AfD-representant, sier at han først nå føler seg hørt i mainstream-media og blant etablerte politikere, etter å ha sparket i gang debatten for mer enn ti år siden.

– Da jeg begynte å stille spørsmål ved gullet, ble jeg avfeid som konspirasjonsteoretiker, sier han.

– I dag, etter Trump, deler mange mine bekymringer, la han til.