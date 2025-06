Fredag ble det kjent at samtalene om en handelsavtale mellom USA og Kina har stagnert, og det ser dermed ut til at partene ikke har kommet noe lengre enn reduksjonen av tollsatsene som de kom til enighet om i Genève for drøyt to uker siden.

Det plager den amerikanske presidenten Donald Trump, som går hardt ut mot Kina på sin nettside Truth Social.

«For to uker siden var Kina i alvorlig økonomisk fare! De svært høye tollsatsene jeg innførte gjorde det praktisk talt umulig for Kina å HANDLE med det amerikanske markedet, som er det desidert største i verden. Vi kuttet, i praksis, ALT SAMARBEID med Kina, og det var ødeleggende for dem. Mange fabrikker stengte, og det var, for å si det mildt, sivile opptøyer», påstår presidenten i innlegget.

Han skriver videre at han ikke likte det han så, for Kinas egen del.

«Jeg inngikk en RASK AVTALE med Kina for å redde dem fra det jeg trodde kunne bli en svært dårlig situasjon, og jeg ønsket ikke å se det skje. På grunn av denne avtalen stabiliserte alt seg raskt, og Kina gikk tilbake til normalen. Alle var fornøyde! Det er de gode nyhetene!!!», skriver Trump videre, før han trekker frem stansen i samtalene:

«De dårlige nyhetene er at Kina, kanskje ikke overraskende for noen, HAR BRUTT AVTALEN MED OSS FULLSTENDIG. Så mye for å være "MR. NICE GUY!"»