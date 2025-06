Politikere får hemmeligholde inntekt fra bøker og TV

Det skriver TV 2.

Stortingsrepresentanter må registrere inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet dersom beløpet er på over 50.000 kroner for et enkeltoppdrag eller flere oppdrag fra samme oppdragsgiver innen samme kalenderår.

Nå kommer Stortingets presidentskap med en presisering: Dette gjelder kun oppdrag som kan gi eller fremstå som potensielle bindinger mot en oppdragsgiver, og hvor det typisk er et kunde- eller klientforhold.

Bok- og musikkutgivelser og deltakelse i underholdningsprogrammer omfattes ikke av dette, mens for eksempel foredrag og artikler normalt vil være omfattet.

Venstres Abid Raja er blant dem med store inntekter fra boksalg. Hans bok «Min skyld» ble Norges mest solgte bok i 2021. Han holder også foredrag gjennom Cappelen Damm og byråene Athenas og Plan-B, og har oppgitt inntekt på mer enn 50.000 kroner fra hvert selskap.

Les også Pengemaskinen Abid Raja

Rødts Mímir Kristjánsson har også hatt store biinntekter gjennom bøker og foredrag.

Fra 2022 til 2024 tjente han 1,2 millioner kroner gjennom enkeltpersonforetaket sitt. Av dette har han betalt rundt 660.000 kroner i partiskatt til Rødt.

Han har også oppgitt honorarer på 64.000 kroner for deltakelse i «24 stjerners julekalender» i desember 2024 og 100.000 kroner for deltakelse i realityprogrammet «Alle mot alle» våren 2025, men dette hadde han altså trolig ikke trengt å oppgi.