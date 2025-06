Mangemilliardæren Elon Musk avslutter fredag sitt arbeid som leder for Department of Government Efficiency, også kalt «Doge». Enheten ble etablert for å redusere offentlige utgifter og bekjempe byråkratisk sløsing.

– Elon har arbeidet utrettelig med å drive frem det mest gjennomgripende reformarbeidet i på flere generasjoner, sier president Donald Trump.

– Amerikanere skylder Musk en stor takk, fortsetter han.

På sin egen plattform, Truth Social, skrev Trump tidligere fredag at dette blir Musks siste dag i rollen, men la til:

– Han vil fortsatt være med oss og støtte arbeidet fremover.

Dette bekrefter Musk på pressekonferansen:

– Jeg ser frem til å bidra videre og være en støttespiller og samtalepartner for presidenten, sier han.

Tidsbegrenset rolle

Musk har brukt opp de 130 dagene han kunne jobbe i regjeringen uten å selge seg ut av selskapene sine. Dermed må han midlertidig tre tilbake.

Musk har selv sagt at han nå vil bruke mer tid på Tesla og sine andre selskaper. Han har samtidig uttrykt misnøye med presidentens nye budsjett, som ble vedtatt i Kongressen tidligere denne uken.

– Det er skuffende å se at underskuddet øker igjen. Det svekker hele grunnlaget for det arbeidet vi har gjort i Doge, uttalte han i et intervju publisert av CBS News.

Budsjettkritikk

Trumps pressesjef Karoline Leavitt takket fredag Musk for innsatsen og understreket at arbeidet med å effektivisere statsapparatet vil fortsette.

– Vi er takknemlige for jobben han har gjort. Kampen mot overforbruk og ineffektivitet stopper ikke her, sa hun.

Musk har ledet Doge i en periode preget av raske kutt og masseoppsigelser i flere statlige etater. Ifølge kilder i Det hvite hus startet prosessen med å avslutte oppdraget allerede onsdag.