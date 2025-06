Alliansen er ute i hele Norge

Hun mener de etablerte partiene har trukket opp stigen etter seg selv.

– Som norsk, stemmeberettiget borger kan man kun gi signatur til ett parti som forsøker å stille valglister. Så vi konkurrerer med mange andre, og det er vanskelig å samle så mange, legger hun til.

Evensen mener det er betenkelig at NKP med sin lange historie må samle så mange underskrifter, og bemerker at Liberalistene allerede har lagt ned i protest mot endringen.

Siste klagefrist onsdag

De siste valglistene ble vurdert av valgstyrene i Telemark og Vestland onsdag, som dermed godkjente liste for valgdistriktene Hordaland, Sogn og Fjordane, og Telemark. Partiene har klagefrist på en uke etter hvert valgstyremøte, og den siste av disse fristene utløper altså kommende onsdag.

Samtlige av partiene som sitter på Stortinget i dag har fått godkjent valglister landet over. Unntaket er Pasientfokus, som kun stiller liste i Finnmark og har fått godkjent denne.

Blant de mindre partiene er det flere som har fått stille i hele landet: Fred og rettferdighet (FOR), Generasjonspartiet, Konservativt, Norgesdemokratene, Partiet DNI, Sentrum og Velferd- og innovasjonspartiet har alle fått godkjent sine lister i samtlige 19 distrikter.

INP-utbryter

Blant disse er det flere nye navn. Ved siden av FOR, som har fått mye medieomtale for sitt standpunkt mot videre hjelp til Ukraina, er Partiet DNI et helt nytt bekjentskap.

Sistnevnte er stiftet av Industri- og næringspartiets grunnlegger, Ove Ingemann Waltherzøe, i etterkant av at han forlot det partiet i januar 2024. Generasjonspartiet stilte kun i to fylker i 2021, men er nå landsdekkende.

Videre er Konservativt (tidligere Partiet de kristne), Norgesdemokratene (tidligere Demokratene) og Velferd- og innovasjonspartiet (tidligere Helsepartiet) omdøpt siden sist. Også disse stiller i hele landet. Sentrum stiller som i 2021 i hele landet.

Leverte ikke i tide

Industri- og Næringspartiet stiller til valg i 18 av landets 19 valgdistrikter, men er ikke godkjent i Telemark, med bakgrunn i at de ikke leverte lista i tide, skriver Telemarksavisa. Pensjonistpartiet leverte ikke listeforslag i Finnmark, men har lyktes å stille i resten av landet.

Det er Oslo som har flest godkjente valglister. Det er nemlig kun her Else Kåss Furuseth-ledede Ensomhetspartiet og sykehuslista Redd Ullevål sykehus stiller. Totalt har velgerne i Oslo 20 valglister å velge mellom, mens i Telemark er det 17.