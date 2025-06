– USA bør hamstre kuler og droner, ikke bitcoin

Under Reagan National Economic Forum i California gikk JPMorgan-sjef Jamie Dimon hardt ut mot ideen om å prioritere bitcoin som nasjonal reserve. I stedet bør USA sikre seg ammunisjon, droner og sjeldne jordmetaller for å møte fremtidige sikkerhetstrusler, uttalte Dimon under en paneldiskusjon, ifølge Fox News.

– Vi burde ikke hamstre bitcoin. Vi burde hamstre våpen, kuler, stridsvogner, fly, droner, du vet, sjeldne jordmetaller. Vi vet at vi trenger det. Det er ikke noe mysterium, uttalte Dimon.

Banktoppen advarte mot at USA kun har nok missiler til en syv dagers krig i Sør-Kinahavet. Samtidig ble det påpekt at president Donald Trump i mars signerte en presidentordre om å etablere et bitcoin-reservelager, omtalt som et «virtuelt Fort Knox for digitalt gull».

– Vi burde hamstre ammunisjon. Militære eksperter sier at vi har missiler for sju dager. Kom igjen. Vi kan ikke si det med strak rygg og tro det er greit, uttalte han.

Videre fremhevet han at USAs største trussel ikke kommer utenfra, men innenfra. Han etterlyste handling på områder som regulering, skattesystem og utdanning.

– Jeg er ikke så bekymret for Kina. Kina er en potensiell motstander. Men det jeg virkelig bekymrer meg for, er oss selv. Klarer vi å få orden på egne verdier og evner? sa Dimon.

Reservevaluta

USA vil ikke kunne beholde rollen som verdens reservevaluta uten å være militært og økonomisk ledende, forklarte han.

– Hvis vi ikke er den fremste militærmakten og økonomien om 40 år, vil vi ikke være reservevaluta. Det er et faktum. Bare les historien, uttalte banktoppen.