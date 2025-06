Krigen i Ukraina, opprustning i Europa og en svært usikker geopolitisk situasjon har vært bra for Kongsberg-Gruppen. Konsernet har tatt mål av seg til å tredoble omsetningen til 150 milliarder innen 2033. Ordrereserven er allerede på 128 milliarder.

Men den nye verdenssituasjonen har gitt kommunen en gigautfordring, skriver Teknisk Ukeblad.

Støre på Kongsberg-besøk

Konsernet står foran en av Norgeshistoriens største oppskaleringer og trenger 1000–1500 nye ansatte innen tre år.

Men i dag er det ikke boliger til det store antall nye ansatte som konsernet trenger.

Sist tirsdag tok ordfører Line Spiten imot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Kongsberg.

Spiten ønsker seg en statlig industripakke for å løse kommunens kjempeutfordring: Hvordan bygge leiligheter raskest mulig for å huse flere tusen nye ansatte i våpenindustrien? Og hvordan legge til rette for raskere pendling med tog og buss inn fra nabokommunene?

– Støvsugd for arbeidskraft

Det lokale arbeidsmarkedet skal være støvsugd for arbeidskraft med riktig kompetanse. Samtidig har Kongsberg-konsernet et økende behov for flere yrkesgrupper til nye produksjonslinjer for missiler og luftvern.

Én ting er sivilingeniører. Men også menige operatører bør ha kompetanse innen elektrofag, mekaniske fag, software, IKT, tekniske og naturvitenskapelige fag.

For kommunen skal imidlertid kloakkrensing være et problem. I praksis har ingen reguleringsplaner som innebærer et toalett eller sluk sentralt i Kongsberg blitt godkjent.

Som kommunalminister godkjente Kjersti Stenseng (Ap) planene for et gigantisk kontorbygg med plass til 2.500 KDA-ansatte, og 21 nye eneboliger.

Forutsetningen var imidlertid at kommunen bygger nytt avløpsanlegg med nitrogenrensing, slik de er i gang med.

«Det illustrerer hvor avhengig Kongsberg er av myndighetenes drahjelp for en raskere vei fra planlegging og regulering til godkjenning», skriver Tormod Haugstad, kommentator i Teknisk Ukeblad.

BOLIGSKVIS: Kongsberg by med bro over Numedalslågen. Foto: Rüdiger Müller/Store Norske Leksikon