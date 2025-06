– Fred og rettferdighet (FOR) meddeler at Glenn Diesen har valgt å trekke seg som vår førstekandidat i Akershus til stortingsvalget. Bakgrunnen er en massiv mediestorm, skriver Leraaen i en epost til NTB søndag.

– Jeg har tatt beslutningen om å trekke med som kandidat til stortingsvalget. Dette har ikke vært en lett avgjørelse, skriver Diesen selv i et åpent innlegg på sin Facebook -konto søndag morgen.

Han begrunner valget med at Norge i hans øyne ikke lenger er en fredsnasjon, og at det er oppstått en politisk konsensus i Norge om at våpen er veien til fred.

Diesen skriver at han støtter FORs prosjekt med å gjenopprette dette, men at han ikke vil søke politiske verv fremover.

Høye sosiale kostnader

– Over de siste to ukene har jeg observert hysteriske og komiske personangrep istedenfor seriøse motargumenter. Jeg og familien kan dessverre ikke betale de store sosiale kostnadene som den politiske krigsmotstanden i Norge medfører, men jeg applauderer de i FOR som er forberedt på å gjøre det, skriver han i innlegget.

Partiet Fred og rettferdighet har skapt kontroverser med sitt standpunkt om at Norge bør kutte støtten til krigføringen i Ukraina, og finansiering fra milliardæren Atle Berge. Sistnevnte bor på deltid i Russland og mener krigen i Ukraina er USAs feil.

Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget FOR for å spre russisk propaganda og har stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering.

– Lei oss

Som følge av at Diesen trekker seg, rykker Geir Christensen fra Nesodden opp som førstekandidat på FORs Akershus-liste.

– Vi i FOR er veldig lei oss for at han trekker seg men vil takke ham for hans innsats og engasjement, og ønsker ham alt godt videre, skriver Leraand om Diesens avgang.

(NTB)