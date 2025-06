Kjendiser florerer på landets valglister

De fleste med kjendisstatus som stiller til valg til Stortinget i høsten er – naturligvis – politikere og er først og fremst kjent som det. Navn som Emilie Enger Mehl (Sp) og Abid Raja (V) har også deltatt i folkekjære realityprogrammer.

Det er imidlertid ikke disse saken skal handle om. Det er heller navn som Erlend Hanstveit (Ap) – mangeårig forsvarskjempe med 316 kamper for Brann og profferfaring fra Belgia og Sverige. Han har tilbrakt de siste to årene som statssekretær for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), og står på tolvte plass på Arbeiderpartiets liste i Hordaland.

Forfattere

I Hordaland stiller også den kjente forfatteren Øyvind Strømmen, som har skrevet en rekke bøker om ekstremisme. Parallelt har han vært lokalpolitiker for MDG i mange år, og er i år på 21. plass på lista.

En annen forfatter som engasjerer seg politisk er Hans Olav Lahlum, som ved siden av en stor bokproduksjon og rollen som sjakkekspert også finner tid til å være aktiv i SV. I Oppland står han på andreplass for partiet.

Komikere

Det er klart flest «kjendiskandidater» i Oslo, mye takket være Ensomhetspartiet. Partiet ble stiftet av komikeren Else Kåss Furuseth, som topper lista. Hun har med seg søster Cecilie Ramona Kåss Furuseth (2.), komikerkollegene Lars Berrum (6.) og Morten Ramm (12.), samt TV-programleder Ingrid Gjessing Linhave (9.). Også NRK P3-programleder Oskar Fjørtoft Sandanger og kjendistrener Lamin Frank Coker står på lista.

For partiet Fred og rettferdighet (FOR) stiller skuespilleren Nils Ole Oftebro på 3. plass i Oslo. Han er kjent for en rekke filmer, TV-opptredener og stemmeroller gjennom flere tiår.

Abortmotstander

Den nye lista Redd Ullevål sykehus får også med seg to kjente navn: Randi Rosenqvist, mangeårig rettspsykiater som hadde ansvaret for å følge Anders Behring Breivik i fengsel gjennom et tiår, og eks-Ap-politikeren Jan Bøhler.

Den mangeårige og velkjente abortmotstanderen Ludvig Nessa stiller på sin side til valg på 11. plass for partiet Konservativt i Hedmark. I Østfold er Per Sandbergs ekssamboer og realitykjendis Bahareh Letnes på 9. plass for Venstre, en liste som for øvrig toppes av næringslivsleder og tidligere Venstre-nestleder Olaf Thommessen.