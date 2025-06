42 år gamle Nawrocki fikk 50,9 prosent av stemmene, mens Trzaskowski fikk 49,1 prosent, viser det offisielle resultatet fra søndagens andre valgomgang.

Med Nawrocki får polakkene de neste fem årene en president som hylles av USAs president Donald Trump og Ungarns statsminister Viktor Orban, og hyllesten er gjensidig.

Polen får også en president som snakker varmt om såkalt tradisjonelle verdier, og som er uttalt motstander av abort og likekjønnet ekteskap.

Nawrocki vil også holde landets kullgruver åpne fram til landet har utviklet kjernekraft, og mener at forholdet til USA og Nato er langt viktigere enn til EU.

Historiker

Karol Nawrocki ble født i Gdansk, er gift og er far til tre. Han er utdannet historiker og har de siste årene vært direktør for Museet for andre verdenskrig i hjembyen.

Han har skrevet flere bøker, blant dem en under pseudonymet Tadeusz Batyr, der han tok for seg organisert kriminalitet under kommunismen.

Ifølge kritikere var han i ungdommen med i et miljø av fotballpøbler tilknyttet klubben Lechia Gdańsk, og han skal også ha vært livvakt for prostituerte på et luksushotell i Sopot.

I politikken har han posisjonert seg som uavhengig nykommer, men støttes av det nasjonalkonservative opposisjonspartiet Lov og rettferdighet (PiS), som hadde regjeringsmakt i Polen fra 2015 til 2023.

42-åringen tapte den første valgrunden knepent mot regjeringspartiet Borgerplattformens kandidat, Warszawa-ordfører Rafal Trzaskowski.

Høyreekstreme

Drøyt hver femte stemme gikk i første valgomgang til to ytterliggående høyrepartier, og mange av disse velgerne sluttet trolig opp om Nawrocki i søndagens valg.