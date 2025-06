President Donald Trump fyrte løs mot Kina i helgen, og hevdet på Truth Social at landet «fullstendig» har brutt avtalen inngått med USA i mai om å redusere tollen i 90 dager.

Mandag kom responsen fra Beijing, i form av en uttalelse fra Kinas handelsdepartement.

– Alvorlig undergravd

Ifølge uttalelsen gjengitt av blant andre Wall Street Journal og Financial Times er det USA som på «alvorlig» vis har undergravd avtalen som ble nådd i sveitsiske Genève 12. mai.

Departementet anklager Washington for innføring av flere «diskriminerende og restriktive tiltak» mot Kina, som å utstede retningslinjer for eksportkontroll på AI-brikker og å tilbakekalle visum for kinesiske studenter.

«Hvis USA insisterer på å gå sine egne veier og fortsetter å skade Kinas interesser, vil Kina fortsette iverksettelse av sterke og resolutte tiltak for å verne om sine legitime rettigheter», heter det i uttalelsen.

– Har kjørt seg litt fast

Dette hittil seneste kapittelet i ordkrigen mellom de to stormaktene kommer etter at USAs finansminister Scott Bessent før helgen innrømmet at handelsforhandlingene med Kina hadde «kjørt seg litt fast.»

Bessent, som bidro til å lande avtalen om tollutsettelse, mente stormaktenes presidenter måtte snakke sammen for å få løst floken, og på et pressetreff i Det hvite hus i helgen erklærte Trump seg sikker på at han kommer til å kontakte Kinas president Xi Jinping om saken.

Bakgrunnen for at forhandlingene har gått i stå, skal være misnøye blant kineserne med at USA holder på sine teknologiske restriksjoner mot Beijing. Motsatt skal amerikanerne være misfornøyde med at Kina ikke har lettet vesentlig i restriksjonene mot sjeldne jordarter.

Stemningen surner

Det at progresjonen mot en potensiell handelsavtale mellom USA og Kina ser ut til å ha stoppet opp, fortsetter å forsure stemningen på børsene.

Shanghai holdt riktignok stengt mandag, men i Tokyo falt Nikkei 1,3 prosent og den bredere Topix-indeksen 0,9 prosent. I Hongkong falt Hang Seng 0,7 prosent. Statseide kinesiske stålprodusenter tynget etter Trumps trussel om å doble tollsatsene på import av stål og aluminium.

I Europa faller tyske DAX 0,3 prosent mandag formiddag, mens franske CAC 40 er ned 0,5 prosent. På Oslo Børs beveger hovedindeksen seg sidelengs.