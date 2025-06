Trump: Deler ny spinnvill konspirasjon

President Donald Trump er kjent for usannheter og ville utspill, og er glad i å dele meninger med følgerne på sitt eget sosiale medie Truth Social.

I helgen delte han en ny bisarr teori om sin forgjenger Joe Biden.

«Det finnes ingen Joe Biden – henrettet i 2020. Biden-kloner og robotkonstruerte sjelløse, tankeløse vesener er det du ser», het det i innlegget skrevet av brukeren IIilh.

Presidenten la ikke til noen egne kommentarer, men bare det at han delte konspirasjonen skapte forvirring, og innlegget har siden gått viralt.

Også tidligere har Trump delt en rekke konspirasjonsteorier, hvorav den mest kjent trolig er at Barack Obama ikke var født i USA.

I hans første periode som president antydet han ifølge Daily Mail også blant annet at Ted Cruz' far var involvert i attentatet på JFK, nektet å distansere seg fullt ut fra QAnon, samt fremmet påstander om massivt valgfusk under valget i 2020 uten bevis.

Trump har også lenge sådd tvil rundt Bidens helse. For to uker siden ble det kjent at den tidligere president har fått en aggressiv form for prostatakreft , og Trump reagerte raskt med å antyde at hans forgjengers kreftdiagnose har blitt holdt skjult.

– Jeg er overrasket over at folk ikke ble informert for lenge siden, sa Trump til journalister i Det hvite hus dagen etter at diagnosen ble kjent.