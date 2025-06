Klart for turbokjør i Stortinget

* Rusreformen skal vedtas. Her har Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og SV gått sammen for å sikre flertallet. De er enige om at narkotika skal fortsatt være forbudt, men avhengige skal få hjelp i stedet for straff.

* Forslag om å åpne for narkohunder på skolene. Dette har kun støtte av Frp og Senterpartiet og får dermed ikke flertall.

* Klimameldingen. Stortinget skal blant annet bli enige om et nytt klimamål. Foreløpig er det uklart hvordan saken ender. Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen kommer 3. juni.

Onsdag 11. juni:

* Endringer i barnevernsloven. Innstillingen kommer 4. juni.

* Innføring av bøter for brudd på markedsføringsreglene overfor barn. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre sikrer flertall.

Torsdag 12. juni:

* Havbruksmeldingen. Innstillingen kommer 5. juni.

* Mineralloven. Innstillingen kommer 3. juni.

* Generell bevæpning av politiet. Innstillingen kommer 3. juni, men her er det allerede klart at flertallet er for. I løpet av våren har både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vedtatt at de er for generell bevæpning. Fra før av var også Frp for.

* Ytterligere innstramminger i taxireglene.

Fredag 13. juni:

* De tre mye omtalte EU-direktivene som førte til at Senterpartiet gikk ut av regjering i februar, skal vedtas: Fornybardirektivet , Bygningsenergidirektivet og Energieffektiviseringsdirektivet. Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne sikrer flertall.

Mandag 16. juni:

* Regjeringens forslag til norgespris skal opp til behandling. Innstillingen kommer 11. juni, men saken blir også del av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom SV, Sp og Arbeiderpartiet.

Tirsdag 17. juni:

* Kommuneproposisjonen. Regjeringen har foreslått å gi kommunene mellom 4,2 og 4,9 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år, men trenger flertall i Stortinget. Innstillingen kommer 10. juni.

Fredag 20. juni:

* Revidert nasjonalbudsjett for 2025. Dette forhandler Ap med SV og Sp om nå. Sp har blant annet krevd kutt i matmomsen, mens SV har krevd gratis barnehage til alle.