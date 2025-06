Trump-administrasjonen vil at land skal komme med sine beste tilbud i handelsforhandlingene innen onsdag, går det frem av utkastet til et brev fra USAs handelsrepresentant (USTR) sett av Reuters.

Forhandlingene startet 9. april, da president Donald Trump annonserte en 90 dagers pause fra tollsatsene han presenterte på den såkalte «frigjøringsdagen» én uke tidligere. Dokumentet nyhetsbyrået har fått tilgang til gir et innblikk i hvordan Trump planlegger å avslutte forhandlingene – som pågår med et titalls land – innen den selvpålagte fristen som går ut 8. juli.

– Landingssone

Det USA ber landene om er å tilby tollsatser og kvoter for kjøp av amerikanske industri- og landsbruksvarer, og planer for å løse eventuelle ikke-tollmessige handelshindringer. Andre punkter inkluderer forpliktelser knyttet til digital handel og økonomisk sikkerhet – i tillegg til tiltak spesifikke for hvert enkelt land.

USA vil ifølge Reuters vurdere svarene i løpet av få dager, og tilby det som i brevutkastet karakteriseres som en «mulig landingssone.» Denne sonen kan inkludere en gjensidig tollsats.

Hvem som vil motta brevet er uklart, men det skal være rettet mot land som er i aktive forhandlinger med USA – prosesser som omfatter møter og utveksling av dokumenter. Washington har ført slike samtaler med blant andre EU, Japan, Vietnam og India.

Lovlighet utfordres

Lovligheten av president Donald Trumps aggressive tollregime ble for alvor utfordret onsdag i forrige uke da en føderal handelsdomstol (Court of International Trade) fastslo at presidenten hadde overskredet sin myndighet ved å bruke International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) til å pålegge toll – inkludert satsene lansert på «frigjøringsdagen», samt tidligere tollsatser på varer fra Canada, Mexico og Kina.

Trump-administrasjonens egen begrunnelse var at de tre landene har bidratt til flyten av fentanyl til USA.

Mindre enn 24 timer senere ble handelsdomstolens avgjørelse satt på pause av en ankedomstol, og tollsatsene i sentrum for den juridiske striden ventes å forbli gjeldende mens saken er under behandling.

Advarsel

I brevutkastet gjengitt av Reuters gjengir advarer USA handelspartnerne mot å tro at tollsatsene vil bortfalle om retten går imot Trumps bruk av IEEPA.

«Uavhengig av pågående rettsprosesser tilknyttet presidentens gjengjeldelsestoll i amerikanske domstoler, har presidenten til hensikt å videreføre sitt tollprogram i henhold til andre robuste lovhjemler om nødvendig. Det er derfor viktig at vi fortsetter diskusjonen om disse spørsmålene», heter det i utkastet.