PARIS, FRANKRIKE: Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) er på plass i den franske hovedstaden tirsdag, for OECDs årlige minister-møte. Med handelskrigen som bakteppe blir nettopp det blant de store temaene.

Møtet er stappfullt: Alle 38 medlemsland er representert, i tillegg til representanter fra OECD, EU og ulike organisasjoner.

Den tidligere Nato-sjefen har likevel sikret eksklusive møter: Blant de første punktene på agendaen er bileteralt møte med USAs handelsrepresentant Jamieson Greer.

Greer leder avdelingen som er ansvarlig for å lage og samordne USAs handelsregler med andre land. Han er dermed en av Donald Trumps mest sentrale rådgivere, og forhandler på vegne av USA i handelssaker.

Videre møter Stoltenberg Maroš Šefčovič - som er EUs kommissær for handel og økonomisk sikkerhet. Han har dermed ansvaret for å utforme og gjennomføre unionens handelspolitikk.

Sist, men ikke minst, møter finansministeren generalsekretær Mathias Cormann i OECD.

EU viktigst?

Selv om USA har utløst handelskrigen, er potensielt møtet med Šefčovič det viktigste. Stoltenberg har over tid advart mot at Norge i fremtiden kan havne utenfor europeiske tollmurer - som vil treffe Norge hardt: Rundt to tredjedeler av norsk eksport går til EU / EØS.

Det ligger i så fall et stykke frem i tid. Dersom handelskrigen varig skader handelsmønstrene kan EU se seg tjent med å sette opp beskyttelsestoll. Norge er utenfor toll-unionen, og kan dermed havne utenfor.