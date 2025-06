Den britiske regjeringen truer Roman Abramovitsj med å gå rettens vei for å få frigjort 2,34 milliarder pund (32 milliarder norske kroner) fra salget av Premier League-klubben Chelsea, melder Bloomberg, og viser til en felles uttalelse fra finansminister Rachel Reeves og utenriksminister David Lammy sendt ut mandag.

Abramovitsj solgte i mai 2022 Chelsea til et konsortium ledet av den amerikanske investoren Todd Boehly – et salg som skjedde etter at milliardæren ble sanksjonert av Storbritannia og EU for sine angivelige forbindelser til Russlands president Vladimir Putin.

«Regjeringen er fast bestemt på at inntektene fra salget av Chelsea skal gå til humanitære formål i Ukraina, som følge av Russlands ulovlige fullskala invasjon», heter det i uttalelsen der ministrene uttrykker «dyp frustrasjon» over at det så langt ikke har vært mulig å inngå enighet med Abramovitsj om dette.

Les også Risikerer skattesmell i milliardklassen Den tidligere Chelsea-eieren Roman Abramovitsj risikerer en massiv skattesmell etter å ha unngått britisk beskatning gjennom skatteparadiser.

– Fortsatt åpen dør

Ifølge nyhetsbyrået har provenyet fra Chelsea-salget frem til nå vært frosset på en britisk bankkonto, og det kan ikke røres uten grønt lys fra det såkalte «Office of Financial Sanctions Implementation» – en underavdeling av finansdepartementet. Britiske myndigheter har gjennom tre år prøvd å bli enig med Abramovitsj om pengebruk, men hittil altså uten å lykkes.

«Selv om døren for forhandlinger fortsatt er åpen, er vi fullt forberedt på å forfølge dette gjennom rettssystemet om nødvendig, sånn at mennesker som lider i Ukraina kan få nytte av disse midlene så snart som mulig», går det videre frem av mandagens uttalelse.

Les også Tapte anke om påståtte Putin-bånd EUs generaldomstol mener EU gjorde rett i å sanksjonere Roman Abramovitsj for hans påståtte forbindelser til president Vladimir Putin.

Komplisert prosess

Ifølge Bloomberg var det faktisk Abramovitsj selv som foreslo å opprette en Ukraina-stiftelse, og Storbritannia har samarbeidet med EU-kommisjonen og regjeringen i Portugal – der milliardæren er statsborger – for å sikre overholdelse av sanksjoner og fastslå hvordan midlene skal disponeres.

Men prosessen, som omfatter bruk av frosne eiendeler under sanksjoner, har vist seg å være juridisk komplisert.