– Istanbul-samtalene har ikke kommet i stand for å inngå et kompromiss om fred på andres vrangforestilte vilkår, men for å sikre vår raske seier og fullstendig ødeleggelse av det neo-nazistiske regimet, sier Medvedev på Telegram.

Russland kommer til å svare på helgens ukrainske droneangrep mot flybaser, lover han videre.

– Gjengjeldelse er uunngåelig, sier Medvedev.

Medvedev var president i Russland fra 2008 til 2012 og tok da over som statsminister, en post han hadde til 2020.

Ingen våpenhvile

Fredssamtalene i Istanbul mandag denne uken førte ikke til noen løsning på krigen mellom Russland og Ukraina, men partene la grunnlag for en ny fangeutveksling.

– Kyiv krever en betingelsesløs våpenhvile, sa Ukrainas sjefsforhandler og forsvarsminister, Rustem Umerov.

– Russland er villig til å stanse kampene i to til tre dager på enkelte områder for å evakuere falne soldater, sa lederen for den russiske delegasjonen, Vladimir Medinsky.

Også den første runden med samtaler 16. mai resulterte i en fangeutvekslingen, men uten tegn til fred eller våpenhvile.

USAs president Donald Trump har krevd at Russland og Ukraina inngår fred. Det hvite hus har gjentatte ganger advart om at USA vil trekke seg ut av krigen hvis det ikke utarbeides en fredsavtale.